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Коммерсантъ FM
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Давид Аванесян пробил дорогу к звезде

Российский полусредневес встретится в чемпионском поединке с Теренсом Кроуфордом

Российский боксер Давид Аванесян выступит в одном из самых громких поединков конца нынешнего года в профессиональном боксе. Опытный Аванесян, который в последнее время нокаутирует всех попадающихся на пути соперников, получил шанс в декабре поменять титул чемпиона Европы в полусреднем весе (до 66,7 кг) на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Правда, для этого ему надо справиться с выдающимся соперником — выигравшим все 38 боев в карьере американцем Теренсом Кроуфордом, входящим в число лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Боксер Давид Аванесян

Боксер Давид Аванесян

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Боксер Давид Аванесян

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О том, что Теренс Кроуфорд и Давид Аванесян подписали контракт на бой, в котором на кону будет стоять принадлежащий Кроуфорду титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации в полусреднем весе, сообщил ESPN. Поединок состоится 10 декабря в американском городе Омаха и будет транслироваться в формате pay-per-view сервисом BLK Prime.

Речь идет о чрезвычайно заметном для бокса событии. Правда, таковым его в первую очередь делает участие в нем Теренса Кроуфорда. Кроуфорд — это не просто звезда современного бокса, а звезда исключительного уровня яркости. У американца, которому 35 лет, феноменальный послужной список. В нем 38 побед в 38 проведенных в карьере боях, в которых он часто встречался с другими знаменитостями. Он был чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), потом добыл статус чемпиона абсолютного в следующей категории (до 63,5 кг), а в 2018 году перешел в полусредний вес, с ходу опять завоевав чемпионский пояс. В нем он провел в общей сложности шесть боев, в каждом сталкиваясь с чрезвычайно сильным оппонентом. Но никто из них — ни Джефф Хорн, ни Хосе Бенавидес, ни Амир Хан, ни Эгидиюс Каваляускас, ни Келл Брук, ни Шон Портер — не сумел продержаться против Кроуфорда до финального гонга.

Во всех независимых классификациях лучших бойцов вне зависимости от весовой категории пользующийся в США колоссальной популярностью Теренс Кроуфорд находится близко к верхушке. А в рейтинге ESPN он и вовсе первый.

Первоначально предполагалось, что в конце нынешнего года Кроуфорд выступит в еще более ярком с точки зрения «афиши» поединке. В начале осени считалось, что его представители практически согласовали условия матча с другой американской суперзвездой Эрролом Спенсом. Спенс, также не имеющий в послужном списке осечек, владеет тремя остальными званиями в полусреднем весе — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Однако до подписания договора дело так и не дошло. Сторона Спенса, объясняя задержки с ним, постоянно ссылалась на травмы, которые получал боксер в последнее время.

Боксер Теренс Кроуфорд

Боксер Теренс Кроуфорд

Фото: Chase Stevens / AP

Боксер Теренс Кроуфорд

Фото: Chase Stevens / AP

Объясняя решение встретиться Давидом Аванесяном, Теренс Кроуфорд подчеркнул, что его приоритетом все равно остается поединок с Эрролом Спенсом, несмотря на то что тот, по мнению Кроуфорда, «тянет время», откладывая заключение контракта. А поскольку уже ясно, что Спенс не вернется на ринг в ближайшие месяцы, чемпион WBO посчитал, что должен найти экстренную замену матчу с ним. В противном случае в карьере Теренса Кроуфорда образовался бы громадный перерыв, угрожающий потерей тонуса: его предыдущий бой, с Шоном Портером, состоялся в ноябре 2021 года.

Давида Аванесяна Теренс Кроуфорд назвал «чрезвычайно опасным соперником», имея в виду прежде всего свежую часть долгой боксерской карьеры россиянина, который на год моложе американца.

В элиту полусреднего веса Аванесян пробился еще в середине прошлого десятилетия, победив таких известных бойцов, как Шейн Мосли и Ламонт Питерсон, и завоевав титул так называемого регулярного чемпиона WBA. Но в 2018 году он потерпел досрочное поражение от Эгидиюса Каваляускаса, и оно могло больно ударить по его перспективам.

Между тем Давид Аванесян после той неудачи пережил что-что вроде нового расцвета. Он добыл титул чемпиона Европы и выиграл шесть подряд боев нокаутом, при том что в числе тех, кто не устоял под его напором, был, скажем, крепкий британец Джош Келли. Эти поединки закрепили за Аванесяном репутацию зрелищного боксера, предпочитающего жесткий и бескомпромиссный стиль, что, конечно же, учитывалось командой Кроуфорда, когда та определялась с идеальным соперником для американца.

Алексей Доспехов

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