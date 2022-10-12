«Ювентус» удаляют из play-off

В первый день четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, кажется, определился ее главный неудачник. Им стал «Ювентус», который после проигрыша на выезде израильскому «Маккаби» — 0:2 — имеет мизерные шансы пробиться в play-off из группы H. Еще одной неожиданностью вечера оказалась ничья — 0:0 — в матче скромного «Копенгагена» с «Манчестер Сити». Впрочем, манчестерскому клубу первая осечка в турнире до кубковой стадии добраться не помешает. Его положение в группе G чрезвычайно прочное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола форварда «Маккаби» Омера Атцили (№7) в ворота «Ювентуса» практически лишили туринский клуб шансов на выход в play-off

Фото: Ariel Schalit / AP Два гола форварда «Маккаби» Омера Атцили (№7) в ворота «Ювентуса» практически лишили туринский клуб шансов на выход в play-off

Фото: Ariel Schalit / AP

Кризис «Ювентуса» превратился в актуальную тему уже довольно давно, а матч в Израиле лишь придал ей остроты. Туринцы скверно выступают в чемпионате Италии и пока совершенно не похожи на команду, готовую бороться в нем не то что за золото — просто за медали. А к внутренней катастрофе, кажется, вот-вот добавится международная.

«Ювентусу», который в первом круге группового этапа Лиги чемпионов проиграл обоим своим основным конкурентам по квартету — и ПСЖ, и «Бенфике», в Хайфе кровь из носу требовалось одержать вторую подряд — после домашней неделю назад — победу над аутсайдером группы «Маккаби». Вместо победы вышел очередной туринский конфуз. В первом тайме «Ювентус» пропустил два гола от Омера Атцили, потерял получившего травму Анхеля Ди Марию, а во втором настойчиво, но, как правило, довольно бестолково атаковал, ничего не добившись.

После этого поражения у него осталось три очка. А у ПСЖ с «Бенфикой» за два тура до окончания группового этапа в момент финального свистка в Израиле их было по семь. Поздно вечером по московскому времени они играли друг с другом в Париже. Впрочем, вне зависимости от результата французского матча запрыгнуть хотя бы на вторую строчку «Ювентусу» будет невероятно трудно.

Другая формальная сенсация вечера состоялась в Дании. В календаре нынешней Лиги чемпионов есть немало матчей с гораздо более крутой «вывеской», чем была у копенгагенского. Но тот, кто решил понаблюдать за ним, вряд ли разочаровался. Во всяком случае, редко увидишь игру, настолько насыщенную разными любопытными и неожиданными событиями.

Перед ее началом все британские медиаресурсы — BBC, The Guardian — конечно, обсуждали изменения, которые произошли в стартовом составе «Манчестер Сити» по сравнению с сыгранной им в минувший уикенд встрече английского чемпионата с «Саутгемптоном». В резерве оказались пять футболистов. Но все разговоры крутились, разумеется, исключительно вокруг одного из них. Тренер манчестерцев Пеп Гвардиола не включил в основу Эрлинга Холанна — молодого человека, который в этом сезоне забил два десятка голов в чертовой дюжине матчей, то есть показывает такую результативность, что не снилась ни Пеле, ни Герду Мюллеру, ни Диего Марадоне, ни Лионелю Месси с Криштиану Роналду. Версию о том, что норвежец отчего-то впал в немилость у Гвардиолы, всерьез, понятно, никто не рассматривал. Основная сводилась к тому, что уничтоженный в прошлом туре — 5:0 — «Копенгаген» наставник чемпионов Англии как опасного соперника больше не рассматривает, а значит, феномену можно дать отдых перед битвой в национальном первенстве против «Ливерпуля»: справимся и без него.

Но справляться не получалось, хотя нельзя сказать, будто «Копенгаген» прыгал выше головы. Играл он робко, зарывшись в окопы, но чудесным образом беда обходила его стороной.

Манчестерцы были уверены, что повели в счете, когда после скидки Хулиана Альвареса Родри, находясь в трех десятках метров из ворот, решил, что вполне может пальнуть по ним и без разбега. Он был совершенно прав, потому что мяч вонзился в девятку. Но тут вдруг включилась VAR, и было видно, что гости не понимают, по какому поводу: все же вроде было нормально, ну не к чему придраться. А видеоповтор между тем разглядел, как еще до того, как попасть к Альваресу, мяч легонько скользнул по руке Рияда Мареза. И арбитр Артур Диаш, подумав, гол отменил.

Но вскоре после подачи манчестерцами углового VAR заработала во второй раз — и опять, как казалось, без явной на то причины. Но теперь ее включение оказалось удачным для гостей. Выяснилось, что мяч угодил уже в руку игроку «Копенгагена» Николаю Бойлесену, а значит, надо бить пенальти. Одиннадцатиметровый исполнял Рияд Марез, и исполнял на самом деле классно — сильно, в угол. Но хозяева и в этом эпизоде отскочили благодаря своему вратарю Камилю Грабаре, сумевшему допрыгнуть до «мертвого» с виду мяча.

А VAR все не хотела успокаиваться. Ее третье «появление» случилось после контратаки «Копенгагена», которую готовился завершить Хакон-Арнар Харальдссон. Форварда в районе линии штрафной сбил Серхио Гомес. Артур Диаш, посмотрев повтор, пенальти не назначил, ограничившись стандартом, зато удалил Гомеса, посчитав, что он сорвал потенциально голевой выпад. И «Манчестер Сити», приехавший в Данию за несложной победой, остался в меньшинстве.

Второй тайм проходил под посвистывание публики. «Манчестер Сити» не очень-то хотел лезть вперед, предпочитая держать мяч и ничью, а «Копенгаген» не мог этому желанию что-то противопоставить. Так что матч завершился нулевой ничьей, которая, естественно, не помешает манчестерцам уверенно выйти в play-off. Перед этим туром лишь дортмундская «Боруссия» располагалась неподалеку от него — в трех очках позади. А у «Севильи» (она играла на выезде с немецким клубом поздно вечером по московскому времени), как и «Копенгагена», в активе был лишь один балл.

Алексей Доспехов