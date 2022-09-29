4,1 процента составило падение ВВП РФ в августе 2022 года, сообщило вчера Минэкономики. Таким образом, темпы сжатия российской экономики сократились — после 4,3% в июле, 5% в июне и 4,5% в мае. В целом по итогам восьми месяцев снижение ВВП РФ Минэкономики оценило в 1,5%. «В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве»,— говорится в обзоре ведомства. В обрабатывающей промышленности при этом наблюдалось замедление спада, а в транспортной отрасли и оптовой торговле — отрицательная динамика. В целом в 2022 году Минэкономики ожидает снижения российского ВВП на 2,9%.