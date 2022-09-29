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Коммерсантъ FM
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«Она не успела закрыть дверь»

В Ижевске проходят похороны погибших при нападении на учебное заведение педагогов и учеников

В Ижевске прощаются с учителями и учениками, погибшими в результате нападения на школу №88 выпускника этого учебного заведения Артема Казанцева. Сегодня состоялись 11 похорон. Так, проститься с учителем математики Натальей Ведерниковой пришло больше сотни человек. «Наталья Игоревна выполнила свой долг до конца»,— говорили коллеги. «Она была не только очень доброй и понимающей, но и умела вовремя стать строгой»,— вспоминали ученики.

Венки и цветы за гробом Натальи Ведерниковой несли ее ученики

Венки и цветы за гробом Натальи Ведерниковой несли ее ученики

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Венки и цветы за гробом Натальи Ведерниковой несли ее ученики

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Перед началом прощания с учителем математики Натальей Ведерниковой у входа в траурный зал похоронного дома школьники группировались в небольшие кучки. Тут были в основном старшеклассники. Это отдаленно напоминало начало учебного дня в школьном дворе. Учителя подходили справиться: как состояние учеников после нападения?

Многие из пришедших делились друг с другом воспоминаниями о событиях понедельника. Когда началась стрельба, рассказывала одна из сотрудниц учебного заведения, учителя бросились спасать детей. Наталья Игоревна, продолжала она, приоткрыла дверь класса, чтобы понять, что происходит в коридоре. В этом момент стрелок оказался поблизости. Раздался выстрел. Наталья Игоревна не успела закрыть дверь…

Около 11 часов 26 сентября 34-летний выпускник школы №88 в Ижевске Артем Казанцев ворвался в школьное здание, расстрелял из имевшихся у него двух травматических пистолетов, переделанных под боевое оружие, охранников и двинулся по школе, убивая детей и учителей. Жертвами нападения стали 17 человек, в том числе 11 детей, два охранника, три учителя и сотрудница школы. Еще более 20 человек, в основном дети, получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Небольшой прощальный зал, где проходила панихида, быстро заполнился людьми. Не могли сдержать слез ни молодые люди, ни учителя.

Одна из выпускниц рассказала у гроба, что благодаря Наталье Игоревне полюбила математику, которая ей никогда не нравилась, и призналась: «Она единственная, кто верил, что я могу успешно сдать ЕГЭ по этому предмету». Другой окончивший школу №88 молодой человек поделился, что с Натальей Игоревной было весело, она понимала шутки и никогда не обижалась на них. «Мы могли поговорить с Натальей Игоревной на любые темы,—вспоминал он.— Она всегда встречала со светлой улыбкой. Она была не только очень доброй и понимающей, но и умела вовремя стать строгой».

«Благодаря ей мы написали экзамен по математике на "отлично",— подтвердил “Ъ” десятиклассник из школы №88 и добавил: — Она была и осталась для нас самой лучшей».

Одна из коллег на стала скрывать, что порой «немного ревновала» своих учеников к учителю математики: о ней всегда восторженно отзывались. «Она была очень светлым человеком, жизнерадостным, очень любила свою работу,— говорил кто-то из пришедших проститься.— Участвовала в организации праздников, переделывала песни для выступлений, любила петь». У Натальи Ведерниковой не было собственных детей, всю любовь она вкладывала в своих учеников, добавил кто-то.

В завершение панихиды проводивший ее священник еще раз призвал проститься с усопшей: «Если есть за что-то попросить прощения, в чем-то виноваты или как-то нехорошо поступили вы с ней при жизни, попросите прощения сейчас. И если что-то не успели доброе сказать, скажите тоже сейчас».

«Наталья Игоревна была учителем с большой буквы,— взяла слово директор школы Елена Семашко.— Она проявила себя как человек, который мог защитить детей. Школа написала ходатайство о награждении Натальи Игоревны правительственной наградой посмертно». Затем директор обратилась ко всем: «Уважаемые родственники, родные, я приношу свои извинения, что случилась такая ситуация. Наталья Игоревна выполнила свой долг до конца».

Венки, цветы и гроб до катафалка несли родные погибшей и выпускники.

Сегодня же в Михаило-Архангельском соборе прошло прощание с погибшим при нападении на школу девятилетним учеником. Здесь людей было поменьше — исключительно родственники, одноклассники и их родители. Всего сегодня прощались с 11 жертвами трагедии, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Помощь в организации похорон оказали власти. Глава республики и правительство региона принесли глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших обещана материальная поддержка в размере 1 млн руб.

В Удмуртии по 29 сентября объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия, на государственных зданиях приспущены флаги.

Михаил Красильников, Алина Гужавина, Ижевск

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