Из свежей почты

Даша Полковниченко, 8 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 179 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 22 тыс. руб.

Дочке был месяц, когда на осмотре в поликлинике она заразилась ОРВИ. Лечение не помогало. Нас госпитализировали, и в больнице у Даши произошел отек головного мозга. Она ослепла. А в пять месяцев ей поставили диагноз ДЦП. Мы возили Дашу на реабилитацию, постоянно занимались дома. Теперь дочка садится и ходит с поддержкой, все понимает, разговаривает, поет. Но у нее все еще поражена левая сторона тела, волочится левая нога. Со зрением плохо, видит только свет. Нам готовы помочь специалисты Института медтехнологий (ИМТ) в Москве, но мои средства исчерпаны. Елена Полковниченко, Сахалинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочка нуждается в госпитализации, нужно нормализовать тонус мышц и укрепить их, активизировать развитие координации движений и речи».

Аня Гаврикова, 9 лет, деформация губы и носа, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 134 540 руб.

Внимание! Цена лечения 326 540 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 22 тыс. руб.

Аня родилась с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка, и левое ушко у нее было деформировано. Кормили дочку через зонд. После полугода Аня перенесла ряд операций: ей закрыли расщелины, провели пластику нёба. Но дочка совсем не говорила. Оказалось, у нее двусторонняя тугоухость 4-й степени. В три года Ане имплантировали слуховой аппарат. Она ходила в детсад для слабослышащих, занималась с логопедом и понемногу заговорила. Аня отстает в развитии, но, по прогнозам врачей, преодолеет эту задержку, если пройдет лечение у челюстно-лицевых хирургов, стоматолога и ортодонта. Но оплатить его я не в силах — дочку воспитываю одна. Помогите! Марина Гаврикова, Калужская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ане необходима комплексная ортодонтическая подготовка к костной пластике альвеолярного отростка. Но сначала — стоматологическое лечение».

Даниела Скоробогатова, 2 года, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 158 500 руб.

Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 23 тыс. руб.

В три месяца у дочки правая стопа стала подворачиваться и хуже двигаться. Врачи обнаружили повреждение малоберцового нерва. Лечение не помогало, стопа слабела и стала заметно меньше левой. В год и месяц Даниела начала ходить, но стопа подворачивается еще сильнее, не помогает даже жесткая ортопедическая обувь. На ребре стопы образовался болезненный натоптыш. Дочке поможет только сложная операция. Пожалуйста, помогите ее оплатить! Жанна Чуркина, Белгородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Девочке требуется курс этапных гипсований и операция — реконструкция среднего и заднего отделов правой стопы с фиксацией спицами».

Саид Магомедов, 9 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 159 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 18 тыс. руб.

Сын родился здоровым, был энергичным и подвижным. А в шесть лет он ослабел, жаловался на боль в ногах. Каждый выход на улицу сопровождался ушибами и переломами. За последние два года сын дважды ломал голени, потом ключицу, а недавно случился перелом бедра. У моей старшей дочери несовершенный остеогенез, благодаря Русфонду она лечится в московской клинике GMS. Как только Саид встал на ноги, врачи этой же клиники подтвердили: у сына тоже хрупкие кости. И я обращаюсь с просьбой помочь и Саиду пройти лечение. Написат Абдуллаева, Дагестан

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «Для предупреждения повторных переломов и улучшения двигательных навыков Саиду необходимо обследование, лечение препаратом, укрепляющим кости, и физическая реабилитация».

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