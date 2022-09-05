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Коммерсантъ FM
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Квоты взяли с потолка

ОПЕК+ сокращает объем добычи нефти в ожидании ценовых ограничений российского экспорта

Крупнейшие страны—производители нефти впервые с мая 2020 года сократили добычную квоту на октябрь. Несмотря на довольно высокие цены, участники сделки ОПЕК+ увидели угрозы в замедлении экономического роста в мире. Поскольку нынешняя квота ОПЕК+ и так существенно превышает реальную добычу картеля, решение снизить квоту выглядит символическим. Тем не менее, считают аналитики, оно демонстрирует решимость ОПЕК+ защищать текущий уровень цен на нефть, в том числе на фоне планов G7 ввести потолок цен на российский нефтяной экспорт.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+ 5 сентября впервые с мая 2020 года решили сократить добычные квоты — в октябре они уменьшатся на 100 тыс. баррелей (б/с) в сутки. Таким образом, участники сделки вернулись к уровню добычи, согласованному на август. Вице-премьер РФ Александр Новак связал решение ОПЕК+ с замедлением мировой экономики. Следующая встреча участников соглашения намечена на 5 октября.

На сообщениях о решении ОПЕК+ ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подорожали почти на 4%, до $96,47 за баррель.

Предполагалось, что крупнейшие производители нефти смогут завершить к осени начатое в мае 2020 года соглашение ОПЕК+, которое предполагало суммарное сокращение производства участниками сделки в 9,7 млн б/с. Затем квоты постепенно повышались, но уже с осени 2021 года размер квот и реальные возможности стран ОПЕК+ по наращиванию добычи стали расходиться. Ситуация усугубилась в 2022 году после введения западных санкций против России, из-за чего добыча в стране упала и пока так и не восстановилась до уровня февраля. Все это в совокупности привело к тому, что уже в июле добыча ОПЕК+ отставала от уровня квот на 2,9 млн б/с. Свободные мощности по наращиванию добычи есть только у Садовской Аравии и ОАЭ, и, соответственно, на практике изменение квот касается только добычи этих двух стран. По оценкам Reuters, в целом по ОПЕК свободные мощности могут составлять 2–2,7 млн б/с, что в любом случае не покроет отставание от целевого уровня.

Формально в сентябре РФ и Саудовская Аравия должны были увеличить добычу до 11 млн б/с. Впрочем, как сообщал “Ъ”, РФ в августе, напротив, немного снизила добычу, в основном за счет падения производства газового конденсата из-за сокращения добычи газа у «Газпрома».

В этих условиях решение ОПЕК+ сократить квоты не столько влияет на объем предложения нефти, сколько посылает сигнал рынку о том, какую политику картель намерен проводить в дальнейшем.

В середине августа глава Министерства энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что бумажный рынок нефти стал слишком волатильным, «находится в состоянии шизофрении» и оторвался от рынка физической нефти.

Какие компании внесли вклад в падение производства нефти в России

Решение ОПЕК+ о снижении квоты было принято вскоре после того, как страны G7 заявили о намерении ввести потолок цен на экспорт нефти из России. 5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что РФ не будет поставлять нефть странам, вводящим такие ограничения. «Заявления отдельных лидеров G7 и рассматриваемые вопросы, касающиеся восстановления предельных цен на приобретение российской нефти,— это тоже вносит достаточно большие неопределенности для рынка»,— заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24».

На фоне значительного падения нефтяных котировок от максимума в сочетании с возможной рецессией мировой экономики ОПЕК+ выбрала путь символического снижения добычи, чтобы послать сигнал рынку и поддержать цены на текущем комфортном для производителей уровне в районе $100 за баррель, считает Антон Усов из Kept. По его мнению, текущее решение ОПЕК+ не повлияет на планы по добыче в РФ, так как снижение символическое.

Дмитрий Козлов

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