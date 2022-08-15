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Коммерсантъ FM
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Недобычное явление

Производство нефти в России падает за счет «Газпрома» и небольших компаний

По данным “Ъ”, после нескольких месяцев восстановления в первые недели августа добыча нефти в России упала на 3%. При этом крупные нефтяники должны увеличивать производство в рамках сделки ОПЕК+ и в большинстве своем сохраняют добычу на стабильном уровне. Основной вклад в падение внесли небольшие нефтяные компании, а также структуры «Газпрома». Малые нефтяники, отмечают эксперты, теряют место на рынке из-за вытеснения более крупными конкурентами.

В отличие от крупных нефтекомпаний небольшим участникам рынка не удается удержать падение производства

В отличие от крупных нефтекомпаний небольшим участникам рынка не удается удержать падение производства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В отличие от крупных нефтекомпаний небольшим участникам рынка не удается удержать падение производства

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в августе снижается на 3% относительно июля, до 1,428 млн тонн, рассказали источники “Ъ”, знакомые с данными.

При этом крупные вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) даже в условиях ограничения экспорта из-за санкций против РФ из-за начала боевых действий на Украине в основном сохраняют уровень производства. Так, добыча ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» остается стабильной — 220 тыс. и 162 тыс. тонн в сутки соответственно. «Роснефть» (без учета подконтрольной ей «Башнефти») снизила добычу всего на 0,5%, до 464 тыс. тонн в сутки. Только «Газпром нефть» падает вместе с рынком — на 3%, до примерно 108 тыс. тонн в сутки.

Зато другие участники рынка теряют позиции гораздо быстрее. Почти 90% общего снижения производства нефти пришлось на остальных недропользователей, куда входят небольшие нефтекомпании (среди крупнейших — «Нефтиса» и Иркутская нефтяная компания), а также на «Газпром», у которого сократилась добыча нефти и конденсата.

Добыча конденсата «Газпромом» снижается в последние месяцы на фоне сокращения добычи газа и в августе могла упасть еще сильнее на фоне снижения экспорта в Европу и уменьшения темпов закачки в российские ПХГ. Суточная добыча остальных недропользователей снизилась на 15%, до 208 тыс. тонн.

Добыча нефти в России резко упала в апреле после введения санкций. С тех пор и до августа она уверенно восстанавливалась, хотя и не достигла докризисного уровня (так, в начале августа 2021 года среднесуточная добыча составляла 1,446 тыс. тонн). Росла и нефтепереработка, в том числе в августе почти на 2% относительно июля, до 787 тыс. тонн.

Правительство рассчитывало, что Россия летом увеличит добычу нефти в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, однако пока этого не произошло. Страны ОПЕК+ 3 августа согласовали рост добычи на сентябрь на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), в том числе России и Саудовской Аравии позволено увеличить производство нефти (без учета газового конденсата) до 11,03 млн б/с каждой, пока отставание РФ от квоты составляет около 1 млн б/с.

Глава «Ассонефти» (объединяет независимые компании, на которые приходится около 4% добычи) Елена Корзун рассказала “Ъ”, что последствия значительного роста НДПИ в марте из-за девальвации рубля и увеличения цен на нефть «для малых нефтяников были катастрофическими». Так, поясняет она, многие компании из-за значительной налоговой нагрузки весной полностью прекратили бурение и капремонт скважин, что вылилось в падение добычи, а в ряде случаев и полную остановку производства спустя несколько месяцев.

«Кроме того, малым нефтяникам сложно получать доступ к НПЗ крупных нефтекомпаний, они прежде всего заинтересованы в загрузке заводов собственным сырьем, что тоже угрожает снижением производства,— подчеркивает госпожа Корзун.— Ассоциация предлагает незамедлительно перейти к использованию для расчета НДПИ фактической цены реализации нефти на внутреннем рынке, в том числе с использованием биржевого механизма». В Минэнерго отказались от комментариев.

В условиях сокращающегося импорта со стороны других стран и недостаточного спроса потребителей крупные нефтяники вытесняют поставки небольших добывающих компаний благодаря большим объемам и конкурентным ценам, которые могут также подкрепляться возможностью крупных нефтекомпаний предоставить больший дисконт, полагает Максим Малков из Kept. По его мнению, «эффект вытеснения» со стороны ВИНК вместе с сокращением капитальных и операционных затрат как на новые, так и на действующие объекты способствует сокращению добычи нефти небольшими нефтекомпаниями.

Дмитрий Козлов

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