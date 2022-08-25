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Коммерсантъ FM
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Работников отпустили с уроков

Компании сократили расходы на корпоративные образовательные программы

Доля российских организаций, предоставляющих своим сотрудникам доступ к корпоративному образованию, за последний год сократилась, свидетельствуют результаты опроса кадровой компании ANCOR. Это косвенно подтверждают данные рекрутингового портала SuperJob о росте интереса работников к самостоятельному обучению — возможно, как раз вследствие невозможности пройти его за счет работодателя. При этом для топ-сотрудников корпораций ситуация за прошедший год изменилась мало: расходы на их образование при оптимизации бюджетов компаний оказались защищенными.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным опроса ANCOR (в нем приняли участие 363 представителя компаний и 5,3 тыс. сотрудников и соискателей), за прошедший год число организаций, у которых есть собственные обучающие программы, сократилось на 11 процентных пунктов. Если в 2021 году об их наличии заявили 85% респондентов, то сейчас — 74%. Часть бизнеса отказалась от обучения временно: доля «заморозивших» образовательные программы компаний составляет 17%. Большинство (64%) продолжающих обучение организаций ведут образовательную активность в штатном режиме, 15% увеличили и расширили подобные программы.

В число наиболее важных навыков, которым компании стремятся обучить сотрудников, вошли эффективная коммуникация (ее указали 72% респондентов), профессиональные знания (60%) и лидерские качества (43%). Также в опросе названы такие навыки, как тайм-менеджмент (39%), критическое мышление (37%), инновационность (36%), адаптивность (33%), стрессоустойчивость (31%), умение работать с информацией (25%) и быстрая обучаемость (24%).

У работников, как следует из их ответов, расстановка приоритетных навыков выглядит несколько по-другому. В их топ-10 входят профессиональные знания (70% респондентов), эффективная коммуникация (63%), стрессоустойчивость (53%), умение работать с информацией (51%), тайм-менеджмент (45%), адаптивность (39%), быстрая обучаемость (38%), критическое мышление (36%), лидерские качества (34%) и инновационность (19%).

Управляющий директор ANCOR Consulting Юлия Подоксенова считает, что различия в приоритизации знаний и навыков у компаний и сотрудников «можно назвать впечатляющими». «Стороны сходятся только в важности профессиональных знаний и эффективной коммуникации. При этом и специалисты, и работодатели ставят на последнее место цифровые навыки, несмотря на цифровизацию экономики и масштабную диджитализацию бизнеса»,— отметила она.

Различия в приоритетах могут отражать тот факт, что, несмотря на заявления большинства компаний о наличии у них программ корпоративного обучения, доли работников, которые получили дополнительное образование внутри компании и на внешних тренингах, сопоставимы (46% и 51% соответственно). Еще почти треть (31%) посещали курсы повышения квалификации, а 9% — курсы при вузах. Тренд на рост интереса к самостоятельному обучению и, вероятно, определению приоритетных областей для получения знаний подтверждают и данные рекрутингового портала SuperJob. По его оценке, за год доля россиян, которые планируют пройти профессиональные тренинги, курсы повышения квалификации или обучающие семинары не за счет работодателя, выросла на 5 процентных пунктов, до 51% опрошенных.

Отметим, что для топ-менеджеров ситуация с обучением выглядит иначе. По оценке компании Kontakt InterSearch Russia, в большинстве (55%) организаций бюджеты на обучение таких сотрудников остались на прежнем уровне. «На топовый состав сейчас легла огромная нагрузка, поэтому компании все больше осознают, что руководителей важно вовремя поддерживать: помогать им диагностировать свои сильные личностные характеристики, понимать деструкторы и находить техники управления ими»,— отмечает партнер компании Елена Демьянишникова.

Анастасия Мануйлова

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