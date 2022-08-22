Фуры зажали автобус

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту аварии в Николаевском районе. В воскресенье днем на трассе «Урал» грузовик врезался в стоявший на месте микроавтобус Mercedes и прижал его к другой фуре. В результате 16 человек, 14 из которых — граждане Киргизии, погибли, трое доставлены в больницу.

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Начато расследование обстоятельств ДТП в Николаевском районе Ульяновской области, произошедшего в воскресенье днем. Происшествие случилось около 14:00 по местному времени на 810-м километре трассы М5 «Урал», между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка. Об этом сообщили в региональном УМВД. «По предварительным данным, водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями»,— рассказали подробности в полицейском ведомстве.

В результате аварии погибли 16 человек, в том числе водитель большегруза. 14 из них являются гражданами Киргизии, двое — россияне. «Консульские сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи»,— заявил представитель пресс-службы МИД Киргизии. Еще три человека госпитализированы.

Местные СМИ поначалу сообщали, что фура могла врезаться в микроавтобус из-за плохого самочувствия ее водителя. Однако в региональном УМВД эту версию назвали «конспирологией» и сообщили, что точная причина случившегося будет известна лишь после проведения судебно-медицинской и других экспертиз.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале о том, что поручил подчиненным «оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего». «Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске»,— написал глава региона. По информации регионального минздрава, речь идет об Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главврача Николаевской больницы Александра Гаршина, один из госпитализированных в настоящее время находится в больнице без сознания с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой.

Как сообщило правительство Ульяновской области со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор», движение на трассе в районе аварии перекрывалось с 12:50 до 17:05. Затем оно было восстановлено.

Георгий Портнов, Самара