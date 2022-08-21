К одной двадцатой G есть вопросы

В то время как США и их союзники предпринимают непрекращающиеся попытки нанести поражение России в войне санкций, заявление хозяина саммита G20 президента Индонезии Джоко Видодо о том, что Владимир Путин намерен принять участие во встрече, намеченной на 15–16 ноября, еще больше накалило страсти. Британский МИД заявил, что на это у России «нет морального права». Против участия России в саммите G20, хотя и с некоторыми оговорками, выступают и США. Контрударом Москвы и Пекина может стать встреча на Бали Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Самый серьезный кризис в истории G20 поставил на грань распада объединение ведущих экономик мира, созданное для решения глобальных проблем, в момент, когда мир оказался перед угрозой глобального экономического кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам президента Индонезии Джоко Видодо (на фото), участие в саммите G20 на Бали лидеров России и Китая — вопрос решенный. Впрочем, пока ни Москва, ни Пекин это не подтвердили

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По словам президента Индонезии Джоко Видодо (на фото), участие в саммите G20 на Бали лидеров России и Китая — вопрос решенный. Впрочем, пока ни Москва, ни Пекин это не подтвердили

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Противоречивые сигналы

Новый залп по России после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора Владимира Путина и председательствующего в G20 президента Индонезии Джоко Видодо, который 15–16 ноября будет принимать саммит лидеров «Группы двадцати» на Бали, сделал британский МИД. «Россия не имеет морального права принимать участие в работе G20 в условиях, когда продолжается ее агрессия против Украины»,— говорится в распространенном в пятницу заявлении британского дипломатического ведомства.

Инициатором кампании за исключение России из G20, объединяющей двадцать ведущих мировых экономик, стал в апреле президент США Джо Байден.

А менее чем за три месяца до саммита на Бали главной ударной силой Запада в решающем сражении с Россией пытается выступить Лондон. Во многом это связано с продолжающейся гонкой за кресло нового британского премьера, которая должна завершиться в начале сентября. В условиях, когда украинский кризис стал одной из тем избирательной кампании, важным критерием эффективности будущего лидера фактически признана его способность противостоять России и Владимиру Путину.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом G20, пока он не прекратит незаконную войну на Украине»,— заявил от имени кандидата на пост британского премьера Риши Сунака его представитель, которого цитирует телеканал Sky News. По его словам, партнеры и союзники Британии в G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

В свою очередь, глава МИДа и главный претендент на пост премьера Лиз Трасс, ранее заявлявшая о возможности встречи с Владимиром Путиным для выражения решительного протеста и привлечения на свою сторону Индонезии, Индии и других ведущих экономик незападного мира, подтвердила готовность к схватке. Хотя британский МИД устами своего неназваного представителя указал на то, что Россия вообще не имеет права присутствовать на G20, сама глава ведомства в тот же день фактически дезавуировала его заявление, сообщив о решимости встретиться с Владимиром Путиным и «вызвать его на разговор».

В администрации президента Байдена также по-прежнему выступают против участия Владимира Путина в саммите G20, однако дают понять, что, если российский лидер все-таки приедет в Индонезию, там должен будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.

Однако вопрос о том, поедет ли на Бали президент Зеленский, остается открытым. «Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», прокомментировал агентству «РИА Новости» возможность встречи президентов Путина и Зеленского на Бали посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Ранее советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявлял о том, что украинский лидер может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Владимир Путин.

Весьма символично, что новая дипломатическая буря вокруг российского участия в саммите G20 на Бали поднялась уже после того, как в среду Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, поздравив его с отмечавшейся 17 августа 77-й годовщиной независимости страны. Как сообщила по итогам разговора пресс-служба Кремля, в ходе беседы в числе вопросов двустороннего сотрудничества также обсуждалась подготовка к саммиту G20 на Бали. При этом в кратком официальном сообщении ничего не говорится о формате участия Владимира Путина в саммите G20.

Сам же Джоко Видодо пошел несколько дальше, сообщив, что участие лидеров России и Китая в саммите на Бали — вопрос решенный. «Да, Си Цзиньпин будет, президент Путин также сказал мне, что приедет»,— заявил индонезийский лидер в пятницу в интервью Bloomberg, указав на то, что видит свою задачу в создании «достаточного пространства для диалога на высшем уровне».

Конструктивная повестка

Пекин, как и Москва, пока официально не подтвердил слова индонезийского лидера. Однако китайская сторона полна решимости использовать предстоящий саммит «Группы двадцати» для обсуждения ключевых проблем мировой экономики, ради чего и создавалась G20 во второй половине 1990-х годов, когда кризис в Индонезии вызвал цепочку глобальных потрясений.

«Китай придает большое значение формату G20, который является важной международной площадкой экономического сотрудничества и готов активизировать контакты с Индонезией, чтобы предстоящий саммит прошел успешно»,— сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Однако, говоря о возможности поездки на Бали председателя КНР Си Цзиньпина, Ван Вэньбинь был краток: «Если появится соответствующая информация, мы ее предоставим».

Тема возможного участия лидеров России и КНР в саммите на Бали и их совместных действий для того, чтобы не превратить встречу «двадцатки» в войну слов и политических жестов вокруг Украины, а заняться проблемами мировой экономики, уже активно раскручивается китайским экспертным сообществом и СМИ.

Так, гонконгская газета South China Morning Post в субботу опубликовала статью о том, что Москва и Пекин, объединившись на саммите на Бали, смогут отвергнуть навязываемый Западом миропорядок.

При этом контригра должна будет состоять в том, чтобы попытаться опереться на поддержку других стран—членов G20, которые устали от темы Украины, не считают первопричиной всех бед Россию и Китай и хотят вернуть G20 к выполнению той миссии, ради которой она существует.

«Очное присутствие двух лидеров на саммите G20 можно будет рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе мировой политики»,— отмечает South China Morning Post. «Решение Путина о возможной поездке на Бали носит еще более символический характер — это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок. Западные страны требовали отозвать участие России, но Индонезия не поддалась давлению, так что это возможность для России»,— цитирует газета китайского эксперта Пан Чжунъина.

Отметим, что ранее предпринятые попытки использовать механизм G20, чтобы перевести войну санкций с Россией в ее глобальную изоляцию, к которой якобы подключатся лидеры незападного мира, пока не увенчались успехом.

Игра на противопоставление Москвы и Пекина на июльской встрече глав МИДов стран G20 на Бали, в ходе которой госсекретарь США Энтони Блинкен и его партнеры отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, но сочли возможным общаться с главой МИД КНР Ван И, дала обратный результат. После этого в отношениях США и Китая произошел резкий откат в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, что в итоге привело к еще большему сближению Москвы и Пекина.

Обращаясь на прошлой неделе к участникам X Московской конференции по международной безопасности, Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются сохранить «ускользающую из их рук гегемонию», но эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. При этом российский президент назвал поездку Нэнси Пелоси на Тайвань «тщательно спланированной провокацией».

Как сообщили “Ъ” китайский дипломатический источник в Москве, в Пекине высоко оценили эти слова Владимира Путина в условиях, когда после поездки Нэнси Пелоси США и их союзники продолжают попытки раскачать ситуацию вокруг Тайваня.

Подтверждением того, что призывы мобилизовать «Группу двадцати» на борьбу с Россией не находят отклик за пределами западного мира, стала и состоявшаяся в середине июля встреча глав минфинов и центробанков G20. В ходе встречи представители развивающихся стран заявили о негативном эффекте для мировой экономики как ситуации на Украине, так и санкций против России. При этом высказанное министром финансов США Джанет Йеллен предложение ввести потолок цен на российскую нефть не нашло поддержки Китая, Индии и других стран G20.

Сергей Строкань