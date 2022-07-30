В главных кролях

В прокат вышел фильм ужасов «Предостережение» (Caveat) Дэмиена Маккарти. То, как умело режиссер-дебютант управляется с крошечным бюджетом, нагоняя страху с помощью всего троих персонажей, одной зловещей локации и одного игрушечного кролика, заставляет Юлию Шагельман с интересом ждать, что он снимет дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устрашающим предостережением в фильме становится даже явление механической игрушки

Фото: HyneSight Films Устрашающим предостережением в фильме становится даже явление механической игрушки

Фото: HyneSight Films

В каком-то смысле «Предостережение» являет собой противоположность большинству современных авторских хорроров, в которых зрителя пугают в первую очередь долгим ожиданием, когда же на экран полезет всякая жуть. У Дэмиена Маккарти, снимающего первый полнометражный фильм по собственному сценарию, нет в распоряжении просторного хронометража часа на два, он укладывается в экономные 88 минут, так что жуть не заставляет себя ждать. Перед нами пустой и, судя по всему, полузаброшенный дом, по темным комнатам которого на стенах ходит молодая женщина (Лейла Сайкс) со взглядом одновременно встревоженным и отрешенным. Из носа ее течет кровь, а в руках она держит игрушечного кролика совершенно демонического вида, способного без труда обеспечить ночные кошмары особо впечатлительным зрителям.

После такой преамбулы становится понятно, что ничего хорошего происходить не будет. Об этом, в общем-то, догадывается и Айзек (также дебютант Джонатан Френч), молодой человек, переживший некий «несчастный случай» и потерявший после него память. К нему обращается Мо Баррет (Бен Каплан), называющий себя его другом, с не самой обычной просьбой: присмотреть за его племянницей Ольгой (это, естественно, девушка из пролога), страдающей психическим расстройством и проводящей время в одиночестве в доме, где недавно покончил с собой ее отец, брат Мо. Айзек чувствует подвох, но соглашается, формально ради двухсот фунтов в день, а на самом деле — повинуясь сновидческим законам логики этой картины и жанра в целом.

Оказавшись на месте, герой убеждается, что задание его ждет еще более неприятное, чем казалось. Во-первых, дом расположен не просто на отшибе, а на острове посреди озера, добраться туда можно только на лодке, а плавать наш герой не умеет. Во-вторых, Ольга, которая на момент прибытия Айзека и Баррета пребывает в кататоническом ступоре («заботливый» дядя объясняет, что это для нее обычная реакция на волнение и стресс), боится, что посторонний человек может напасть на нее во сне. Поэтому наниматель требует, чтобы Айзек нацепил на себя кожаную сбрую с длинной цепью, которая позволяет ему передвигаться по дому, но не дает зайти в комнату к Ольге (а также, например, в туалет). Разумеется, именно в этой комнате остается ключ от упряжи, а также единственный телефон, по которому можно связаться с внешним миром. Несмотря на то что странностей с каждой минутой только прибавляется, Айзек остается в доме наедине c Ольгой, прикованный цепью к железному кольцу в подвале.

Стоит Баррету уехать, как дом начинает проявлять характер, издавая подозрительные звуки и роняя со стен картины. Ольга выходит из оцепенения и оказывается, как можно было предполагать, не самой спокойной соседкой, которая к тому же любит стрелять из арбалета. Кролик из ночных кошмаров тоже снова выходит на сцену. В стенах дома обнаруживаются секреты, о которых не хотел бы знать никто, и меньше всех Айзек. И что самое неприятное — к нему начинают возвращаться воспоминания, и вместе с ними в густую атмосферу хоррора вплетается почти детективная линия, изобилующая пускай не самыми оригинальными, но искусно расставленными твистами. В финале у зрителей все равно останется больше вопросов, чем ответов, но не зря же режиссер предостерегал нас в самом начале, что простых объяснений ждать не стоит.