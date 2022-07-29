482 миллиарда долларов США составил внешний долг Российской Федерации по состоянию на начало 2022 года — это оценка Банка России из опубликованного вчера аналитического представления внешнего долга РФ, и это последняя точка «нормальной» динамики внешнего долга, которая с конца февраля 2022 года изменится очень серьезно: санкционные (после начала военной операции РФ на Украине) и капитальные (для снижения их эффекта) ограничения завершат прежнюю динамику. Помимо ковидного сокращения частного внешнего долга в 2021 году крупнейшее изменение в показателе, изменившее формальную динамику долга в госсекторе,— $17 млрд российской доли в размещении СДР МВФ, с 2021 года попавшие на баланс ЦБ.