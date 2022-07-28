Роскомнадзор призывает полностью запретить ЛГБТ-пропаганду

Начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова сообщила о желании ведомства запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан РФ. По словам чиновницы, под запрет также должны попасть пропаганда «сексуальных девиаций, включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие, в отношении лиц любого возраста». «Также предусмотреть запрет на демонстрацию любых форм нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»,— сообщила госпожа Бычкова на слушаниях в Общественной палате РФ. О конкретных предложениях Роскомнадзора Мария Бычкова не рассказала.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» является административным правонарушением и карается штрафами до 100 тыс. руб. для граждан и до 1 млн руб. для юридических лиц (соответствующая ст. 6.21 КоАП РФ действует с 2013 года). Госпожа Бычкова посетовала, что применение нормы «зачастую носит формальный характер». 18 июля группа депутатов Госдумы внесла в парламент законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, пояснив, что их публичное одобрение и признание «ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар». Ранее о необходимости подобного запрета высказывался спикер Думы Вячеслав Володин.

По словам Марии Бычковой, во втором квартале 2022 года судами было заблокировано 5,2 тыс. материалов с упомянутой пропагандой, 7 тыс. сайтов с детской порнографией, 13 тыс. ресурсов продавцов наркотиков и около 23 тыс. сайтов нелегальных казино.

Иван Тяжлов