Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медтехнику не пускают на лечение

Российские больницы могут остаться без ремонта медоборудования

В РФ может возникнуть вторичный дефицит медтехники — ее поставщики не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье, заявили в профильной ассоциации производителей IMEDA. Сложности возникли из-за постановления правительства №311 от 9 марта 2022 года — по нему для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга. В результате, по оценкам ассоциации, в ближайшее время без необходимого сервиса в РФ останутся несколько тысяч позиций медицинских аппаратов, запасных частей и принадлежностей к ним.

Производители медтехники просят разрешить вывоз из РФ деталей иностранного оборудования для ремонта, чтобы не допустить его дефицита

Производители медтехники просят разрешить вывоз из РФ деталей иностранного оборудования для ремонта, чтобы не допустить его дефицита

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производители медтехники просят разрешить вывоз из РФ деталей иностранного оборудования для ремонта, чтобы не допустить его дефицита

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительству необходимо ослабить временный запрет на вывоз из РФ некоторых товаров, включая медтехнику, иначе российские больницы и клиники столкнутся с ее дефицитом. С письмом об этом на имя премьер-министра в правительство обратилась ассоциация международных производителей медизделий IMEDA, которая объединяет более 70 компаний на рынке (письмо есть у “Ъ”).

Напомним, постановлением правительства №311 от 9 марта 2022 года определен перечень товаров, запрещенных для вывоза из РФ во все страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В него вошло более 200 наименований товаров — от транспортных средств, сельхозтехники и электронной аппаратуры до различного оборудования, включая медицинское. Как тогда поясняли в пресс-службе правительства, эта мера была необходима, чтобы «обеспечить стабильность на российском рынке»,— хотя, в отличие от многих других секторов промышленности, медицинская и фармацевтическая продукция, ввозимая в РФ, не попала под санкции США и стран Евросоюза за российскую спецоперацию на Украине.

Однако, как отмечает в своем письме IMEDA, не учтенная постановлением специфика «требований к обращению и правилам эксплуатации» медтехники может спровоцировать ее вторичный дефицит в РФ: гарантийный ремонт или сервисное обслуживание медтехники производят в сертифицированном сервисном центре, обычно — в той же стране, где она произведена. Если же медтехника может быть отремонтирована в России, отслужившие запчасти также необходимо вывезти из страны и вернуть производителю (в том числе для изучения производителем). «По нашим оценкам, сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним. При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии — и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах»,— говорит глава ассоциации Сергей Ванин.

Как отмечает источник “Ъ” на отраслевом рынке, механизм их вывоза, для которого необходимо специальное разрешение Минпромторга, «так и не заработал». «Даже если ведомство готово выдать нам разрешительные документы, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба»,— отмечает он. В Минпромторге, впрочем, вчера сообщили “Ъ”, что «информация о непризнании ФТС разрешений, выданных Минпромторгом и другими ФОИВами, не соответствует действительности».

Чтобы исправить ситуацию, по мнению IMEDA, нужно внести поправки в постановления №311 и 312 и вывести из-под запрета вывоз медтехники для ремонта, техобслуживания или замены. В Минздраве “Ъ” сообщили, что ведомству «известно о проблеме», но до ее решения там считают возможным использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.

По итогам 2021 года, по подсчетам аналитической компании «Медитэкс», объем рынка медизделий в РФ составил 726 млрд руб.— на 2% ниже, чем в 2020 году, но почти на 50% выше, чем в 2019-м, этот рост был вызван массовыми «коронавирусными» закупками медтехники. Основные позиции на рынке в деньгах приходятся на оборудование для визуализации (20%), для лабораторной диагностики и общей хирургии (по 19%) и медизделия для травматологии и ортопедии (7%).

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...