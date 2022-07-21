Медтехнику не пускают на лечение

В РФ может возникнуть вторичный дефицит медтехники — ее поставщики не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье, заявили в профильной ассоциации производителей IMEDA. Сложности возникли из-за постановления правительства №311 от 9 марта 2022 года — по нему для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга. В результате, по оценкам ассоциации, в ближайшее время без необходимого сервиса в РФ останутся несколько тысяч позиций медицинских аппаратов, запасных частей и принадлежностей к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители медтехники просят разрешить вывоз из РФ деталей иностранного оборудования для ремонта, чтобы не допустить его дефицита

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Производители медтехники просят разрешить вывоз из РФ деталей иностранного оборудования для ремонта, чтобы не допустить его дефицита

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительству необходимо ослабить временный запрет на вывоз из РФ некоторых товаров, включая медтехнику, иначе российские больницы и клиники столкнутся с ее дефицитом. С письмом об этом на имя премьер-министра в правительство обратилась ассоциация международных производителей медизделий IMEDA, которая объединяет более 70 компаний на рынке (письмо есть у “Ъ”).

Напомним, постановлением правительства №311 от 9 марта 2022 года определен перечень товаров, запрещенных для вывоза из РФ во все страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В него вошло более 200 наименований товаров — от транспортных средств, сельхозтехники и электронной аппаратуры до различного оборудования, включая медицинское. Как тогда поясняли в пресс-службе правительства, эта мера была необходима, чтобы «обеспечить стабильность на российском рынке»,— хотя, в отличие от многих других секторов промышленности, медицинская и фармацевтическая продукция, ввозимая в РФ, не попала под санкции США и стран Евросоюза за российскую спецоперацию на Украине.

Однако, как отмечает в своем письме IMEDA, не учтенная постановлением специфика «требований к обращению и правилам эксплуатации» медтехники может спровоцировать ее вторичный дефицит в РФ: гарантийный ремонт или сервисное обслуживание медтехники производят в сертифицированном сервисном центре, обычно — в той же стране, где она произведена. Если же медтехника может быть отремонтирована в России, отслужившие запчасти также необходимо вывезти из страны и вернуть производителю (в том числе для изучения производителем). «По нашим оценкам, сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним. При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии — и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах»,— говорит глава ассоциации Сергей Ванин.

Как отмечает источник “Ъ” на отраслевом рынке, механизм их вывоза, для которого необходимо специальное разрешение Минпромторга, «так и не заработал». «Даже если ведомство готово выдать нам разрешительные документы, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба»,— отмечает он. В Минпромторге, впрочем, вчера сообщили “Ъ”, что «информация о непризнании ФТС разрешений, выданных Минпромторгом и другими ФОИВами, не соответствует действительности».

Чтобы исправить ситуацию, по мнению IMEDA, нужно внести поправки в постановления №311 и 312 и вывести из-под запрета вывоз медтехники для ремонта, техобслуживания или замены. В Минздраве “Ъ” сообщили, что ведомству «известно о проблеме», но до ее решения там считают возможным использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.

По итогам 2021 года, по подсчетам аналитической компании «Медитэкс», объем рынка медизделий в РФ составил 726 млрд руб.— на 2% ниже, чем в 2020 году, но почти на 50% выше, чем в 2019-м, этот рост был вызван массовыми «коронавирусными» закупками медтехники. Основные позиции на рынке в деньгах приходятся на оборудование для визуализации (20%), для лабораторной диагностики и общей хирургии (по 19%) и медизделия для травматологии и ортопедии (7%).

Анастасия Мануйлова