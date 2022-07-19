270,5 миллиарда рублей составило сокращение объема наличной российской и иностранной валюты на руках у населения по итогам мая 2022 года, свидетельствует данная Центробанком оценка активных и пассивных операций домохозяйств. Снижение показателя наблюдается уже второй месяц на фоне продолжающегося роста объемов банковских депозитов граждан. Начавшийся в мае (впервые с октября 2021 года) рост средств граждан на брокерских счетах (прежде всего в иностранной валюте) сочетается с продолжающимся третий месяц подряд выходом физлиц из долговых ценных бумаг и ростом вложений в акции (после провала в апреле). Объем же средств на счетах эскроу в мае был минимальным с мая 2020 года.