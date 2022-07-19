Оборонную взятку заменили аферой

Как стало известно “Ъ”, Останкинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему советнику управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Александру Лопатину, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Как было установлено в суде, он пытался получить от руководства коммерческой фирмы 1,4 млн руб. за своевременную оплату произведенного ею авиационно-технического имущества. Изначально чиновника обвиняли во взяточничестве, но в суде выяснилось, что он не мог способствовать оплате заказа в срок. В итоге военный сел за мошенничество.

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Оглашение приговора Александру Лопатину заняло не более часа. Когда в конце заседания судья сообщил резолютивную часть своего решения, в зал вошли конвоиры и надели на осужденного наручники. Судя по всему, другого Александр Лопатин и не ожидал, поскольку явился на оглашение с сумкой с вещами. Впрочем, осужденному еще повезло. Все время предварительного следствия он провел не в СИЗО, а под домашним арестом. Судебное разбирательство было недолгим — всего с десяток заседаний. Более того, в ходе прений государственный обвинитель попросил переквалифицировать действия Александра Лопатина с ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, санкция до 15 лет заключения и штраф) на ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы), а с учетом его бывших заслуг и поощрений предложил приговорить экс-чиновника Минобороны к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Судья назначил ему в итоге два года и шесть месяцев.

По первоначальной версии военного следствия СКР, Александр Лопатин получил от руководства коммерческой компании, выполнявшей оборонный заказ на производство авиационной техники, не менее 1,4 млн руб. в виде ценного имущества и «оборудования». Умысел же на получение всего этого у Александра Лопатина, по данным следствия, возник еще в апреле 2021 года, когда он решил воспользоваться своим высокопоставленным положением, чтобы заработать на предпринимателях. При этом чиновник не знал, что за его переговорами с руководством компании-подрядчика вели слежку оперативники ФСБ, которые 7 декабря прошлого года и задержали советника после оформления на него требуемых благ.

Cледует отметить, что после ареста бывший военный признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Еще одним фигурантом этого расследования в СКР называли директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО ОАК Сергея Комасько, однако его уголовное преследование ни до избрания меры пресечения, ни до суда не дошло.

Адвокат осужденного Александр Никонов итоги процесса обсуждать отказался.

Алексей Соковнин