Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

17 июля исполняется 73 года помощнику президента РФ Андрею Фурсенко

Андрей Фурсенко

Андрей Фурсенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Фурсенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель образовательного центра «Сириус», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева:

— Уважаемый Андрей Александрович! Поздравляю Вас с днем рождения! Выдающихся государственных деятелей отличают долгосрочный горизонт планирования и самоотверженное служение Родине, работа в интересах каждого ее гражданина и будущих поколений — именно так можно охарактеризовать Вашу профессиональную деятельность. На протяжении многих лет Вы лично поддерживаете и помогаете огромному числу ученых, педагогов и учащихся, а результаты Вашей работы последовательно повышают стандарты качества во всей системе российского образования и науки. Занимая самые ответственные государственные должности, Вы всегда остаетесь открытым для всех — от ученых мирового уровня до обычных школьников. Именно поэтому Вам доверяют и профессиональное сообщество и, что особенно важно, современная молодежь. Крепкого Вам здоровья и успехов в реализации всего задуманного!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...