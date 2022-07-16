17 июля исполняется 73 года помощнику президента РФ Андрею Фурсенко

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Фурсенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель образовательного центра «Сириус», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева:

— Уважаемый Андрей Александрович! Поздравляю Вас с днем рождения! Выдающихся государственных деятелей отличают долгосрочный горизонт планирования и самоотверженное служение Родине, работа в интересах каждого ее гражданина и будущих поколений — именно так можно охарактеризовать Вашу профессиональную деятельность. На протяжении многих лет Вы лично поддерживаете и помогаете огромному числу ученых, педагогов и учащихся, а результаты Вашей работы последовательно повышают стандарты качества во всей системе российского образования и науки. Занимая самые ответственные государственные должности, Вы всегда остаетесь открытым для всех — от ученых мирового уровня до обычных школьников. Именно поэтому Вам доверяют и профессиональное сообщество и, что особенно важно, современная молодежь. Крепкого Вам здоровья и успехов в реализации всего задуманного!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»