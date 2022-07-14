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Нежные мятежные

На экранах «Страна Саша» Юлии Трофимовой

В прокат выходит подростковая мелодрама Юлии Трофимовой «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в этом году на Берлинском кинофестивале. Фильм также участвует в конкурсной программе фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, где у него есть неплохие шансы на получение приза зрительских симпатий, и не только потому, что исполнитель главной роли — местный уроженец, считает Юлия Шагельман.

Лента получилась такой же неуклюжей, наивной и все же обаятельной, как и ее главный герой Саша (Марк Эйдельштейн, справа)

Лента получилась такой же неуклюжей, наивной и все же обаятельной, как и ее главный герой Саша (Марк Эйдельштейн, справа)

Фото: ВЕГА Фильм

Лента получилась такой же неуклюжей, наивной и все же обаятельной, как и ее главный герой Саша (Марк Эйдельштейн, справа)

Фото: ВЕГА Фильм

На Берлинале полнометражный режиссерский дебют Юлии Трофимовой входил в секцию Generation14plus, ориентированную на зрителей соответствующего возраста. Это действительно вполне незамысловатая история про молодых и для молодых, все действие которой разворачивается первым летом после выпускного вечера, когда юным героям пора бы уже начинать принимать взрослые решения, но все еще хочется подзадержаться в беззаботном детстве. Впрочем, взрослые персонажи здесь иногда оказываются даже более инфантильными, чем их отпрыски.

В основу сценария картины, который Юлия Трофимова написала совместно с Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой, легла повесть Галы Узрютовой. И хотя главный герой здесь — мальчик, в фильме явно ощущается женский или даже девичий взгляд. Начать хотя бы с того, что Саша, которого играет Марк Эйдельштейн, за сходство внешнего типажа уже прозванный журналистами и авторами Telegram-каналов «российским Тимоти Шаламе», кажется целиком, от буйных темных кудрей до художественного таланта, вымечтанным романтически настроенной старшеклассницей. Сам он закадровым голосом объясняет свою «нетоксичную маскулинность» тем, что рос без отца, с молодой и красивой мамой (Евгения Громова), отношения с которой скорее дружеские, и традиционные роли родительницы и ребенка в них довольно размытые. У Саши больше подружек, чем друзей своего пола, он интересуется модой, следит за формой бровей и носит сережку в ухе — однако блюстители народной нравственности могут не беспокоиться, парень абсолютно гетеросексуален (хотя даже его мама в этом сомневается, пока он не приводит домой подругу). Его идеал женской красоты — это Одри Хепберн (и немножко мама), но потом Саша встречает Женю (Мария Мацель, известная по ролям в сериалах «Перевал Дятлова» и «ЮЗЗЗ»).

Встреча эта происходит в больничном коридоре у кабинета психиатра: Женя ходит к нему из-за болезненной застенчивости и панических атак (стремление авторов поднять тему ментального здоровья похвально, хотя без некоторой романтизации тут тоже не обходится), а Саше медучреждение заказало расписать стену, чтобы детям было не так страшно ждать приема. Конечно же, между ними сразу зарождается взаимная симпатия, и дальше мальчик с девочкой проходят все положенные этапы первой любви: робкое нащупывание точек соприкосновения, задушевные, хоть и неловкие разговоры и куда больше нагруженное смыслами молчание. Все это, конечно, любой зритель видел тысячи раз, но молодые актеры красивы и обаятельны, а виды приморского города, который их персонажи как будто открывают для себя заново, дополнительно повышают градус романтики (фильм снимался в Светлогорске, на берегу Балтийского моря).

Разумеется, по законам жанра такая история не может быть совсем уж гладкой, и преодолевать препятствия, какими бы мелкими и несерьезными они ни казались тем зрителям, чьи «четырнадцать плюс» давно позади, придется даже здешним вполне благополучным, послушным и любимым детям. Так, на Женю давит гиперопека родителей, особенно мамы, привыкшей беспокоиться за дочь с ее раннего детства и теперь отказывающей ей в самостоятельности,— и, хотя девочка этого не показывает, весь фильм она готовится к своему тихому бунту. От Саши же, наоборот, самостоятельности ждут и даже требуют — каждый взрослый, даже либеральная мама-подружка, даже пропадавший где-то с Сашиных трех лет и неожиданно объявившийся отец-рокер (Максим Шпаковский) задают сакраментальные вопросы о поступлении в институт и о дальнейших планах, на которые у парня нет ответов. Однако повзрослеть в конце концов придется, хотя окажется, что одной только подачи документов в вуз или первого секса для этого недостаточно.

«Страна Саша» как будто объединяет традиции советского кино о первых школьных любовях с их слегка меланхоличной, но все равно оптимистической интонацией и стилистику американского «симпатичного инди» вроде того, что так любят на фестивале «Сандэнс». Это кино легкое, даже легкомысленное, не лишенное свойственных дебюту шероховатостей, местами такое же наивное и неуклюжее, как его герои. По счастью, авторы не претендуют на глобальные высказывания о современной молодежи и жизненных выборах, которые она делает или, наоборот, отказывается делать. Конечно, при желании из фильма можно вывести какие-то умозаключения об очередном поколении мужчин, воспитанных женщинами, но куда лучше он подходит на роль простого каникулярного развлечения вроде прогулки по набережной с мороженым — а серьезные разговоры о планах на будущее можно отложить до осени.

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