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Коммерсантъ FM
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Трудящийся как неродной

Число иностранных работников в РФ выросло за год

В январе—мае этого года в России находилось в разы больше трудовых мигрантов, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных МВД и расчетов института им. Гайдара. Большая часть приехавших на заработки при этом была готова работать легально — благодаря «миграционным амнистиям» в период пандемии. Заметной конкуренции россиянам мигранты не составляют: отсутствие массовых увольнений сохраняет безработицу на исторически минимальных уровнях, а приезжие, вероятно, закрывают потребности экономики в найме для адаптации к новой реальности.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из опубликованной МВД миграционной сводки за январь—май, число иностранцев и лиц без гражданства, которые с начала года встали на учет в миграционной службе, составляет 6,6 млн человек, что почти вдвое выше, чем год назад (3,9 млн человек). Данные же мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Гайдара фиксируют: в 2019 году численность находившихся на территории РФ иностранных граждан колебалась от 9,6 млн до 11,2 млн человек, в 2020-м она сократилась до 7,1 млн, а в 2021 году колебалась в пределах от 5,5 млн до 6,9 млн человек. Статистика МВД де-факто означает, что «ковидный» минимум пройден и число иностранных работников в России возвращается к прежним уровням.

По данным погранслужбы, за первый квартал в Россию с целью трудоустройства въехали 842 тыс. человек (более чем в четыре раза выше данных 2021 года, но на 27% ниже уровня допандемийного 2019 года), а в целом на 1 мая этого года в стране находилось 3,35 млн трудовых мигрантов — лишь на 18% меньше, чем до пандемии. При этом с начала 2022 года, по данным МВД, мигранты оформили 845 тыс. патентов на работу (538 тыс. годом ранее), а общее число действительных патентов на конец этого периода составило 2,1 млн (в прошлом году — 1,05 млн). По оценкам мониторинга экономической ситуации в России, как и раньше, абсолютное большинство среди находящихся в РФ иностранцев составляют граждане стран СНГ, однако по сравнению с 2019 годом их доля выросла с 86% до 91%.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская, несмотря на ухудшение экономической ситуации в РФ, трудности с банковскими переводами в другие страны и падение заработков (в валюте), текущая статистика трудовой миграции пока их не отражает. Аналогичные выводы позволяет сделать пилотный опрос трудовых мигрантов, проведенный ИНСАП РАНХиГС 23–25 марта в многофункциональном миграционном центре «Сахарово»: только 6% всех работавших респондентов заявили, что после 24 февраля остались без работы, отмечает она. «Количество мигрантов, которое уехало в конце февраля — начале марта, вряд ли превышает несколько сотен человек»,— соглашается глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

При этом, по словам госпожи Флоринской, большинство опрошенных отметили, что намерены продолжать работать в России (41%) или даже заявили, что собираются стать ее постоянными жителями (30%). Около 93% всех находившихся в это время в России трудовых мигрантов имели право легально выйти на российский рынок труда, «что также демонстрирует серьезность намерений», отмечает она. Как поясняет Вадим Коженов, главную роль в интересе мигрантов к легализации сыграли «миграционные амнистии», объявленные правительством в пандемию, когда выезд из РФ был ограничен. «Благодаря им на миграционный учет встали даже те, кто находился в РФ нелегально уже несколько лет»,— говорит он.

Увеличение числа мигрантов в России, очевидно, говорит о существующем достаточно высоком спросе на их услуги — даже на фоне невысокого роста ВВП страны в январе—мае этого года (0,5% по данным Минэкономики). Спрос на труд россиян при этом также остается высоким — по данным Росстата, с начала года уровень безработицы в стране ежемесячно снижался, сократившись до 3,9% в мае этого года.

Анастасия Мануйлова

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