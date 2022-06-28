Торговля уходит от налогов

Для сдерживания продуктовой инфляции, которая в апреле достигла 20% в годовом выражении, ритейлеры попросили Федеральную налоговую службу (ФНС) снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов. Кроме того, подчеркивают торговые компании, механизм признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров в России не работает и его необходимо упростить. Эксперты подтверждают, что число краж на фоне кризиса возросло, и это хороший повод настроить буксующую схему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли. Среди предложений ассоциации — снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, на год продлить срок уплаты налогов для компаний, торгующих такой продукцией, упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили.

В АКОРТ со ссылкой на данные Минэкономики указывают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%. Сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%, оценивают там. Сейчас НДС на социальные товары составляет 13%, но этого недостаточно, отмечают участники рынка.

В «Азбуке вкуса» считают, что без снижения ставки НДС рост цен на продукцию будет на прежнем уровне. Источник “Ъ” на рынке производства овощей говорит, что средняя себестоимость производства овощей в этом году выросла на 20–25% год к году. Но по факту, говорит он, розничные цены сейчас определяются спросом и практически не растут. В итоге, отмечает собеседник “Ъ”, значительно снижается рентабельность российских производителей овощей и снижение НДС на эту продукцию может стать одним из механизмов их поддержки.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, наоборот, сомневается, что отрасль хлебопечения получит значимый эффект от снижения НДС. По его словам, производителям продуктов выгоднее получать инвестиции в создание новых производств, что косвенно повлияет на цены. Для достижения положительного эффекта необходимо проработать инструменты поддержки доходов россиян, считает директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин.

В АКОРТ отмечают, что сдержать рост цен на продукты и базовые товары также можно за счет продления на год для ритейлеров сроков уплаты страховых взносов за июль—сентябрь и налога на прибыль организаций, на имущество, НДС и НДФЛ за апрель—сентябрь для тех, кто продает продукцию первой необходимости. «Годовая отсрочка платежей за третий квартал 2022 года даст возможность сетям высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранение доступных цен»,— считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В ассоциации говорят, что сейчас из-за кризиса ритейлеры вынуждены для пополнения оборотных средств брать кредиты по высоким ставкам, что ведет к росту конечных цен на продукцию. Кроме того, добавляет господин Караваев, финансовая и операционная нагрузка на торговые сети в последние месяцы значительно возросла из-за необходимости перестраивать логистические процессы и цепочки поставок.

По данным АКОРТ, механизм признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров на данный момент в России не работает. Так, убытки от хищений, виновники которых не установлены, приравниваются к убыткам организации и признаются в качестве внереализационных расходов. Но ритейлеры не могут списать их, так как для этого им нужно получить копию о приостановке уголовного дела из-за отсутствия подозреваемых, говорится в письме АКОРТ в ФНС. В то же время, говорится в документе, правоохранительные органы отказываются заводить подобные уголовные дела, чтобы «не портить статистику таким образом», лишая ритейлеров возможности реализовать свое право на снижение налоговой нагрузки за украденные товары.

Число краж на фоне кризиса возросло, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Это можно использовать как повод, чтобы пересмотреть проблему». Кроме того, заключает он, зачастую большинство российских ритейлеров перекладывает расходы за украденный товар в магазине на персонал.

Никита Щуренков, Алексей Полухин