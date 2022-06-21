8,42 миллиона тонн составил в мае 2022 года экспорт сырой нефти из РФ в Китай — на 55% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Объем поставок равен примерно 1,98 млн баррелей в сутки (б/с) — это на четверть больше, чем в апреле (1,59 млн б/с). Экспорт СПГ из РФ в Китай составил 1,84 млн тонн с начала года — это на 22% больше, чем в том же периоде годом ранее. Общий импорт КНР сырой нефти составил в мае 2022 года 10,8 млн б/с, ввоз из Саудовской Аравии (7,82 млн тонн) резко сократился в этом месяце (1,84 млн б/с против 2,17 млн б/с в апреле) — китайские НПЗ и трейдеры стали активнее закупать более дешевую нефть из РФ.