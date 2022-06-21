Дискредитация без дисквалификации

Фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП) в гордуме Екатеринбурга исключила из своего состава зампреда постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Алексея Холодарева. Поводом послужили его высказывания в соцсетях, которые противоречат партийной позиции по вопросу проведения военной спецоперации на Украине. Ранее господин Холодарев уже лишился партбилета, а 2 июня был оштрафован на 40 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако лишить его депутатского мандата не позволяет действующее законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Холодарев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Холодарев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Позиция депутата Холодарева, который активно публикует материалы со своими личными оценками спецоперации, противоречит партийной оценке по этому поводу. Они содержат резкую однобокую критику действий власти, при этом не содержат никаких адекватных предложений. Разумеется, это требует реакции от партии»,— рассказал “Ъ” руководитель регионального отделения СРЗП, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. По его словам, решение принято по требованию совета ячейки. Ранее Алексея Холодарева уже исключили из самой партии.

Поводом для таких мер послужил пост господина Холодарева в соцсети Facebook (ее материнская компания Meta признана в России экстремистской организацией), который был опубликован 2 мая. В нем парламентарий попросил не приглашать его на мероприятия в поддержку президента Владимира Путина. Букву «з» в некоторых словах депутат заменил на латинскую «z» (наряду с «v» и «o» используется как отличительный знак российских военнослужащих, участвующих в спецоперации), а к посту прикрепил приглашение на мероприятие, посвященное годовщине событий в Доме профсоюзов в Одессе, где во время пожара в 2014 году погибли 48 человек.

Уже 6 мая стало известно, что в отношении Алексея Холодарева возбуждено административное производство за дискредитацию вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В ходе судебного заседания он заявил, что не имел цели порочить армию, но придерживался заповеди «Не убий». «Я против убийств в любой форме, не поддерживаю никакие действия, связанные с убийством людей. Я очень люблю Россию, люблю Украину»,— подчеркнул депутат. Тем не менее 2 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал его на 40 тыс. руб.

Несмотря на уже понесенные наказания, повлиять на полномочия Алексея Холодарева, который прошел в гордуму в 2018 году по партийному списку, СРЗП не может. Федеральное законодательство однозначно регламентирует подобные ситуации, объяснили “Ъ” в отделе по обеспечению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимодействия с органами МСУ законодательного собрания Свердловской области. «Сдача мандата подразумевается, если депутат по собственной инициативе выходит из фракции. В том случае если решение принято депутатским объединением, такое последствие не предусмотрено»,— отметили в парламенте.

Пока же коллеги проводят с Алексеем Холодаревым профилактические беседы. Например, спикер гордумы Игорь Володин («Единая Россия») в мае направил ему письмо, в котором указал на «необходимость ответственного отношения к депутатским обязанностям». «Используемые парламентарием слова и выражения воспринимаются обществом не просто как личное мнение отдельного человека, а как позиция избирателей, наделивших его мандатом»,— заявил спикер депутату. Он также просил коллегу Холодарева не использовать в своих выступлениях и публикациях «непарламентскую лексику»: «Она может быть расценена как фактор дискредитации ценностей народного представительства».

Сам Алексей Холодарев не ответил на звонки “Ъ”.

Артем Рябов, Екатеринбург