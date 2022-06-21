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Коммерсантъ FM
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Коалицом к кризису

На фоне ухода иностранных денег рекламный рынок стремится к консолидации

В российский рекламный холдинг «Игроник» вошли Progression Group, коммуникационная группа Strong Advertising и локальное агентство «Сова». В результате альянса «Игроник» рассчитывает увеличить объем закупок рекламы с 9 млрд руб. до 17 млрд руб. в 2022 году. Переговоры об объединениях ведут и другие рекламные группы. По прогнозам экспертов, можно ожидать череды подобных партнерств, поскольку они позволяют агентствам легче переживать кризис, связанный с потерей бюджетов иностранных компаний — ожидается падение рынка на 40%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российская Progression Group, коммуникационная группа Strong Advertising и локальное агентство «Сова» в июне вошли в состав рекламной группы «Игроник», рассказал “Ъ” ее представитель. Сделка, по его словам, не предполагала выкупа «Игроником» долей в Progression Group, Strong Advertising и «Сове»: они продолжат работать под собственными брендами, в то же время с момента объединения подразумевается совместное участие агентств в закупках рекламы и рекламных тендерах. Присоединившиеся компании подтвердили это “Ъ”.

ГК «Игроник» основана в 1992 году, по данным Kartoteka.ru, 80% ООО «Агентство "Игроник"» принадлежит основателю Никите Пипко, Александр Куликов и Валерия Киселева владеют по 10%. Среди клиентов «Игроника» — Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Почта-банк, «Ростелеком». Учредителем Progression Group, согласно ее сайту, является Ирина Васенина, ГК объединяет агентства Progression, BrandNew, 7/SEVEN, Unite. В группу Strong Advertising входят агентство Strong, компании Art Union и New Ideas. По данным Kartoteka.ru, ООО «Стронг Адвертайзинг» владеют Дмитрий и Никита Сендеровы. ООО «Сова» принадлежит Наталии Климовой, Ольге Данильченко и Валентине Ануфриевой.

Согласно рейтингу, составленному Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav на основе данных Mediascope за 2021 год, «Игроник» — восьмая по объему закупок рекламы рекламная группа в РФ, объем закупленной ею в 2021 году рекламы составлял 9 млрд руб. В результате объединения по итогам 2022 года оборот группы может составить 17 млрд руб., рассчитывают в «Игронике». Компания также надеется на оптимизацию расходов. «Это не является обязательной целью, но, безусловно, мы постараемся сократить базовые расходы. При этом у нас не планируются сокращения команды»,— говорит президент ГК Никита Пипко.

Общий объем закупок рекламы крупнейших рекламных групп в 2021 году оценивался АКАР и Sostav в 421,5 млрд руб., лидерами рейтинга были OMD OM Group (97,1 млрд руб.), Dentsu (79,2 млрд руб.) и «Родная речь» (ранее Publicis Media) (48,1 млрд руб.).

Объединение «Игроника» с агентствами, «очевидно, рассчитано на предоставление полносервисных предложений», считает руководитель исследовательского направления Adindex Ирина Пустовит: «У "Игроника" и Strong Advertising не было BTL-направления (BTL — непрямая реклама, которая обычно размещается в точках продаж), на котором специализируется Progression Group». По ее словам, подобные партнерства, не предполагающие изменения в составе акционеров агентств, были широко распространены и раньше, в основном в диджитал-сегменте, прибегая к ним, агентства делятся экспертизой: «Это похоже на артель, где каждый делает то, на чем специализируется».

Объединяться, возможно, будут готовы и более крупные участники рынка. «В целом тренд на консолидацию есть, и очень четкий. Это мы видим даже по себе, тоже сейчас идут разговоры и действия в эту сторону (объединения с другими игроками.— “Ъ”)»,— рассказал “Ъ” собеседник в одной из рекламных групп из топ-10. Еще один собеседник “Ъ” также слышал о переговорах среди групп в топ-5.

На фоне текущего кризиса можно ожидать увеличения числа таких партнерств, считает Ирина Пустовит: «В одиночку сейчас очень трудно преодолеть трудности момента. И конечно, многие сейчас ищут пути оптимизации ресурсов». Российский рекламный рынок сокращается на фоне приостановки рекламных инвестиций в РФ иностранными компаниями: об этом заявляли PepsiCo, Procter & Gamble, L’Oreal Group и Unilever и др. (см. “Ъ” от 10 марта). Ирина Пустовит считает, что рекламный рынок упадет «не больше чем на 40%» по итогам 2022 года.

Валерия Лебедева

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