«Меньшевик» оправдан на второе дело

Мосгорсуд начал повторно судить бывшего владельца московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, застрелившего в коммерческом споре из-за двух зданий предприятия охранника нового владельца, но признанного невиновным в этом преступлении. Через год после оправдательного вердикта представители потерпевшей стороны вспомнили, что на самом деле экс-директор хотел убить не только охранника, но и двух бизнесменов, которых тот сопровождал, а также приехавшего вместе с ними судебного пристава. Сам подсудимый полагает, что оппоненты просто мстят ему за попытки вернуть свое имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Аверьянов утверждает, что он невиновен в происшедшем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Илья Аверьянов утверждает, что он невиновен в происшедшем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На состоявшемся в понедельник первом заседании суда по уголовному делу успела выступить только представитель гособвинения. Прокурор рассказала, что в суде будут в очередной раз обсуждаться события, происшедшие утром 27 декабря 2017 года на территории бывшей кондитерской фабрики «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в Москве. В этот день на фабрику приехали недавно выкупившие оба корпуса предприятия бизнесмены, которых сопровождали судебный пристав и 15 нанятых для силовой поддержки первого визита чоповцев. Однако прежний хозяин предприятия Илья Аверьянов считал совершенные сделки с его фабрикой рейдерским захватом, поэтому визитеров встретил в директорском кабинете с карабином «Сайга» в руках. В завязавшейся потасовке он смертельно ранил одного из охранников, Алексея Осипова, и вскоре был арестован по обвинению в совершенном общественно опасным способом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уже в ходе следствия экс-владельцу и директору «Меньшевика» припомнили эпизод с избиением случайного прохожего, добавив к обвинению соответствующую ст. 111 УК РФ.

Бизнесмен был оправдан присяжными Мосгорсуда — они посчитали, что подсудимый взялся за оружие, чтобы защитить свое имущество, а единственный роковой выстрел в охранника Осипова произвел случайно. В октябре 2020 года после нескольких апелляций и обжалований оправдательный приговор Илье Аверьянову утвердил Верховный суд, а три месяца спустя стало известно о возбуждении против него ГСУ СКР по Москве нового уголовного дела по тем же обстоятельствам. Потерпевшими на этот раз стали новый собственник зданий бывшего «Меньшевика» Шамсутдин Раджабов, гендиректор управляющей недвижимостью компании ООО ДХА Шомрон Абрамов, их охранник Сергей Олейник и судебный пристав Юрий Боков. Все четверо, как оказалось, были участниками проблемной встречи на фабрике 27 декабря 2017 года, и всех четверых визитеров Илья Аверьянов пытался застрелить из своей «Сайги». По версии заявителей, довести свой замысел до конца экс-директор не смог «по независящим от него причинам».

Следствие было вынуждено реагировать на «вновь открывшиеся обстоятельства», и оправданного господина Аверьянова снова обвинили. Нападение на коммерсантов и охранника следствие квалифицировало как попытку убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а атаку на пристава Бокова — как покушение на жизнь лица, исполняющего служебные обязанности (ст. 295 УК РФ). Второе обвинение, с учетом включенной в него должности одной из потенциальных жертв, оказалось даже тяжелее первого, однако брать под стражу фигуранта по ходатайству ГСУ СКР Пресненский райсуд Москвы отказался. Бизнесмену в итоге лишь запретили на период предварительного расследования совершать «определенные действия», и на первое заседание Мосгорсуда по существу дела он приехал самостоятельно.

Поясняя присяжным суть новых обвинений, представитель Моспрокуратуры сообщила, что причиной нападения Ильи Аверьянова на потерпевших, как и в первом уголовном деле, стало его «несогласие с решением арбитражных судов», изъявших у него оба здания «Меньшевика» за долги. «Но это не повод брать в руки ружье и начинать охоту на людей»,— подытожила гособвинитель.

Сам подсудимый успел сообщить, что не признает себя виновным и будет доказывать это в ходе начатого процесса. Его адвокат Мария Зазирная призвала присяжных верить не словам, а доказательствам, пояснив, что на самом деле ни одного из четырех заявленных следствием покушений не было. По ее словам, любое преступление оставляет следы, а ни одной улики, подтверждающей стрельбу по потерпевшим, в уголовном деле нет. Так, например, во дворе здания фабрики, где якобы подвергся нападению судебный пристав, не были найдены стреляные гильзы от «Сайги», а сам Юрий Боков в своих первичных показаниях утверждал, что во время визита на «Меньшевик» вообще не слышал выстрелов, а Илью Аверьянова — даже не видел. Защитник Зазирная посчитала поступки своего клиента, который сначала «задолжал людям, с которыми ему не стоило связываться, а затем взялся за оружие», всего лишь «недальновидными».

Не участвующий в процессе представитель обвиняемого пояснил “Ъ”, что очередные проблемы у экс-директора «Меньшевика» появились из-за того, что он до сих пор пытается вернуть себе фабрику. По версии Ильи Аверьянова, в начатом в его отношении исполнительном производстве речь шла о долгах в 16 млн руб., а он при этом лишился сразу двух корпусов общей стоимостью в 300 млн руб. Новые владельцы фабрики, как полагает коммерсант, похитили его имущество, а пристав Боков помог им в этом, подделав документы. С момента стрельбы на Иловайской господин Аверьянов, по версии его представителя, не прекращал попыток добиться возбуждения против своих обидчиков уголовных дел и таким образом подтолкнул их к ответным действиям.

Сергей Машкин