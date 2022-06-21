Не все то дорого что футбол

Завершившийся наконец на прошлой неделе отборочный цикл к чемпионату мира по футболу в Катаре сформировал восемь квартетов предварительного этапа турнира. “Ъ” составил рейтинг его 32 участников, базирующийся на, может быть, самом объективном среди показателей — стоимости их основных составов. На противоположных его полюсах оказались сборная Англии, основа которой оценивается почти в €600 млн, и катарская команда, стоящая вся целиком в несколько раз меньше наиболее скромного игрока основы вице-чемпионов Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан сборной Англии Гарри Кейн — самый дорогой игрок самой дорогой сборной на чемпионате мира

Фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images Капитан сборной Англии Гарри Кейн — самый дорогой игрок самой дорогой сборной на чемпионате мира

Фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

Предстартовый расклад всякого топ-турнира, в том числе футбольного чемпионата мира,— штука тонкая, и вряд ли найдется такой вариант, который будет выглядеть гораздо точнее, надежнее остальных. К рейтингу Международной федерации футбола (FIFA) — инструменту, применяемому при разбивке сборных по «корзинам» перед жеребьевками групповых этапов, давным-давно имеется куча претензий, и даже после свежих корректировок он далек от того, чтобы максимально правильно отражать реальную расстановку сил. В букмекерских котировках, как ни крути, присутствует весомая доля субъективности, очарованности, что ли, звучностью бренда, прежних его достижений. В этом смысле финансовый рейтинг явно не хуже любого другого. В конце концов, с версией насчет того, что важным — или даже важнейшим — фактором, определяющим потенциал команды, является класс ее игроков, трудно спорить. А класс имеет цифровое выражение — рыночную цену футболиста.

Рейтинг “Ъ” основан на оценках наиболее популярного и авторитетного ресурса в этой сфере — портала Transfermarkt. Им, во всяком случае, доверяют известные менеджеры и агенты. А расчет стоимости велся не для полной заявки сборной из 23 человек, которую все равно за пять месяцев до открывающегося 21 ноября чемпионата мира не угадаешь даже приблизительно, как ни старайся, а по стоимости основного состава из 11 игроков, на которых должна лечь львиная доля нагрузки на турнире. Костяк — а его тренеры непосредственно перед чемпионатом радикально перетасовывать не любят — вычислить чуточку проще. Главным критерием для попадания в него была степень «заигранности» футболиста в свежих матчах — или тех, что состоялись в 2021 году, или тех, что пришлись уже на 2022-й, например, на стартовавшую в июне Лигу наций. Под «заигранностью» понимается прежде всего количество выходов на поле и выходов именно с первой минуты матча. Но, разумеется, некоторые безусловные знаменитости, лидеры, по каким-либо причинам (допустим, из-за травм) пропустившие существенную часть отбора, в составы тоже включались. При этом “Ъ” избегал явных перекосов в сторону обороны или атаки. Команды собирались так, чтобы можно было легко представить их появляющимися на поле в подобных сочетаниях в реальном матче.

Перед предыдущим чемпионатом мира, который в 2018 году приняла Россия, “Ъ” также составил финансовый рейтинг участников. И его сравнение с нынешним рейтингом подтверждает, что разные ЧП, вроде подорвавшей на стыке десятилетий футбольный рынок пандемии коронавируса, в любом случае не в силах остановить рост цен на игроков. Четыре года назад совокупная стоимость костяка всех 32 сборных, заработавших путевки на первенство, слегка зашкалила за €5 млрд, теперь же она скакнула вверх до €6,2 млрд. Причем скачок произошел, несмотря на то что мимо чемпионата мира снова пролетела безумно дорогая сборная Италии. А еще нужно отметить, что если в 2018 году ни одна основа не дотянула до 500-миллионного рубежа, то теперь его преодолели сразу две команды — английская и французская (см. таблицу).

Стоимость основных составов команд—участниц финальной стадии чемпионата мира Игрок Амплуа Стоимость (€ млн) Группа А — €652,875 млн Нидерланды — €341 млн Яспер Силлессен Вратарь 3 Виргил ван Дейк Защитник 55 Стефан Де Врей Защитник 35 Дейли Блинд Защитник 10 Маттейс де Лихт Защитник 70 Френки де Йонг Полузащитник 60 Дави Классен Полузащитник 15 Стевен Бергхёйс Полузащитник 15 Тён Копмейнерс Полузащитник 25 Мемфис Депай Нападающий 35 Стевен Бергвейн Нападающий 18 Сенегал — €242 млн Эдуар Менди Вратарь 32 Калиду Кулибали Защитник 45 Абду Диалло Защитник 18 Фоде Балло-Туре Защитник 5 Юссуф Сабали Защитник 3 Идрисса Гейе Полузащитник 12 Шейху Куяте Полузащитник 4 Нампалис Менди Полузащитник 4 Папа Гейе Полузащитник 12 Садио Мане Нападающий 80 Исмаила Сарр Нападающий 27 Эквадор — €61,75 млн Александр Домингес Вратарь 0,35 Роберт Арболеда Защитник 2 Первис Эступиньян Защитник 20 Анхело Пресьядо Защитник 2,5 Пьеро Инкапье Защитник 17 Карлос Груэсо Полузащитник 3,2 Анхель Мена Полузащитник 1,8 Гонсало Плато Полузащитник 5 Мойсес Кайседо Полузащитник 4,5 Эннер Валенсия Нападающий 2,4 Микаэль Эстрада Нападающий 3,0 Катар — €8,125 млн Саад аль-Шеб Вратарь 0,2 Абделькарим Хассан Защитник 0,775 Буалем Хухи Защитник 0,5 Ро-Ро Защитник 0,5 Тарек Сальман Защитник 0,55 Али Ассадалла Полузащитник 0,25 Карим Будиаф Полузащитник 0,45 Ассим Мадибо Полузащитник 0,3 Абдулазиз Хатем Полузащитник 0,5 Хассан аль-Хайдос Нападающий 1,3 Альмоез Али Нападающий 2,8 Группа В — €870,7 млн Англия — €586 млн Джордан Пикфорд Вратарь 25 Кайл Уокер Защитник 25 Киран Триппьер Защитник 18 Джон Стоунз Защитник 28 Гарри Магуайр Защитник 40 Деклан Райс Полузащитник 75 Калвин Филлипс Полузащитник 50 Мейсон Маунт Полузащитник 75 Букайо Сака Нападающий 65 Рахим Стерлинг Нападающий 85 Гарри Кейн Нападающий 100 США — €159 млн Зак Стеффен Вратарь 6 Майлз Робинсон Защитник 5 Уокер Циммерман Защитник 3,5 Энтони Робинсон Защитник 8 Реджи Кэннон Защитник 4 Тайлер Адамс Полузащитник 17 Юнус Муса Полузащитник 15 Уэстон Маккенни Полузащитник 25 Кристиан Ролдан Полузащитник 5,5 Кристиан Пулишич Нападающий 45 Бренден Ааронсон Нападающий 25 Уэльс — €83 млн Уэйн Хеннесси Вратарь 0,8 Бен Дэвис Защитник 20 Джо Родон Защитник 8 Итан Ампаду Защитник 13 Коннор Робертс Защитник 3 Неко Уильямс Защитник 8 Аарон Рэмзи Полузащитник 3 Джо Аллен Полузащитник 1,2 Гарет Бейл Нападающий 3 Дэниел Джеймс Нападающий 18 Киффер Мур Нападающий 5 Иран — €42,7 млн Алиреза Бейраванд Вратарь 1 Садег Мохаррами Защитник 1,5 Маджид Хоссейни Защитник 3 Омид Нурафкан Защитник 1,2 Салех Хардани Защитник 0,7 Саид Эззатоллахи Полузащитник 0,8 Эхсан Хаджсафи Полузащитник 1 Алиреза Джаханбахш Полузащитник 4 Али Голизаде Полузащитник 3 Ахмад Нуроллахи Полузащитник 1,5 Сердар Азмун Нападающий 25 Группа С — €586,65 млн Аргентина — €344,5 млн Эмилиано Мартинес Вратарь 32 Николас Отаменди Защитник 3,5 Николас Татьяфико Защитник 12 Кристиан Ромеро Защитник 40 Науэль Молина Защитник 10 Родриго де Пауль Полузащитник 40 Гидо Родригес Полузащитник 25 Джовани Ло Чельсо Полузащитник 22 Лионель Месси Нападающий 50 Лаутаро Мартинес Нападающий 70 Пауло Дибала Нападающий 40 Польша — €183 млн Войцех Щенсный Вратарь 15 Камиль Глик Защитник 1 Ян Беднарек Защитник 22 Бартош Берешиньский Защитник 5 Томаш Кендзёра Защитник 5 Гжегож Крыховяк Полузащитник 11 Кароль Линетты Полузащитник 4 Матеуш Клих Полузащитник 4 Петр Зелиньский Полузащитник 50 Роберт Левандовский Нападающий 50 Аркадиуш Милик Нападающий 16 Мексика — €42,9 млн Родольфо Кота Вратарь 1,5 Хесус Гальярдо Защитник 3 Хулио Домингес Защитник 1,4 Эрик Агирре Защитник 5 Хесус Ангуло Защитник 6 Орбелин Пинеда Полузащитник 4 Ульэль Антуна Полузащитник 5 Луис Ромо Полузащитник 7 Диего Лаинес Полузащитник 2,5 Родольфо Писарро Нападающий 4 Энри Мартин Нападающий 3,5 Саудовская Аравия — €16,25 млн Мухаммед аль-Уваис Вратарь 1,2 Ассир аль-Шахрани Защитник 2 Мухаммед аль-Брейк Защитник 2 Али аль-Булеахи Защитник 0,5 Султан аль-Гханам Защитник 3 Салман аль-Фарадж Полузащитник 0,9 Салим аль-Давсари Полузащитник 2,8 Мохамед Канно Полузащитник 1,8 Хаттан Бахебри Полузащитник 0,7 Фирас аль-Бурайкан Нападающий 0,85 Абдулла аль-Хамдан Нападающий 0,5 Группа D — €766,375 млн Франция — €562 млн Юго Льорис Вратарь 7 Рафаэль Варан Защитник 60 Бенжамен Павар Защитник 30 Преснель Кимпембе Защитник 40 Люка Динь Защитник 30 Н`Голо Канте Полузащитник 50 Орельен Чуамени Полузащитник 60 Поль Погба Полузащитник 55 Тома Лемар Полузащитник 40 Килиан Мбаппе Нападающий 160 Карим Бензема Нападающий 30 Дания — €156 млн Каспер Шмейхель Вратарь 4 Симон Кьер Защитник 6 Андреас Кристенсен Защитник 35 Янник Вестергор Защитник 15 Николай Бойлесен Защитник 1 Кристиан Эриксен Полузащитник 15 Томас Дилейни Полузащитник 7 Пьер-Эмиль Хёйбьерг Полузащитник 40 Даниэль Васс Полузащитник 6 Юссуф Поульсен Нападающий 21 Мартин Брейтуэйт Нападающий 6 Тунис — €26,3 млн Бешир Бен-Саид Вратарь 0,75 Али Маалуль Защитник 1,5 Мохамед Дрэгер Защитник 1,3 Билель Ифа Защитник 0,35 Монтассар Талби Защитник 1,2 Ферджани Сасси Полузащитник 2 Мухамед Али Бен Ромдан Полузащитник 2,5 Аисса Лайдуни Полузащитник 3,5 Ханнибал Меджбри Полузащитник 5 Юссеф Мсакни Нападающий 1,2 Наим Слити Нападающий 7 Австралия — 22,075 € млн Мэтью Райан Вратарь 5 Азиз Бехич Защитник 0,775 Бейли Райт Защитник 0,8 Кай Роулз Защитник 0,6 Натаниэль Аткинсон Защитник 0,9 Аарон Муй Полузащитник 5 Джексон Ирвин Полузащитник 2 Айдин Хрустич Полузащитник 3 Дени Женро Полузащитник 1,2 Мэттью Леки Нападающий 1 Авер Мабиль Нападающий 1,8 Группа Е — €940,775 млн Германия — €453 млн Мануэль Нойер Вратарь 15 Лукас Клостерманн Защитник 18 Антонио Рюдигер Защитник 35 Никлас Зюле Защитник 35 Йозуа Киммих Полузащитник 80 Илкай Гюндоган Полузащитник 35 Йонас Хофманн Полузащитник 13 Леон Горецка Полузащитник 65 Джамал Мусиала Нападающий 65 Томас Мюллер Нападающий 22 Кай Хаверц Нападающий 70 Испания — €399 млн Унаи Симон Вратарь 25 Даниэль Карвахаль Защитник 18 Диего Льоренте Защитник 18 Пау Торрес Защитник 50 Жорди Альба Защитник 9 Карлос Солер Полузащитник 50 Серхио Бускетс Полузащитник 9 Родри Полузащитник 70 Педри Полузащитник 80 Альваро Мората Нападающий 25 Ферран Торрес Нападающий 45 Япония — €74,7 млн Сюити Гонда Вратарь 0,5 Мая Ёсида Защитник 1,5 Юто Нагамото Защитник 0,7 Ко Итакура Защитник 3,5 Такэхиро Томиясу Защитник 25 Ватару Эндо Полузащитник 8 Гэнки Нарагути Полузащитник 2,5 Такуми Минамино Полузащитник 12 Дзюнъя Ито Полузащитник 7,5 Кёго Фурукаси Нападающий 5,5 Рицу Доан Нападающий 8 Коста-Рика — €14,075 млн Кейлор Навас Вратарь 8 Оскар Дуарте Защитник 0,8 Франсиско Кальво Защитник 1 Брайан Овьедо Защитник 0,2 Кейшер Фуллер Защитник 0,225 Ельцин Техеда Полузащитник 0,3 Сельсо Борхес Полузащитник 0,275 Брайан Руис Полузащитник 0,25 Херсон Торрес Полузащитник 0,325 Хоэль Кэмпбелл Нападающий 2,5 Хевисон Беннетт Нападающий 0,2 Группа F — €897,725 млн Бельгия — €366,5 млн Тибо Куртуа Вратарь 60 Ян Вертонген Защитник 2 Тома Менье Защитник 5 Тоби Алдервейрелд Защитник 7 Дедрик Боята Защитник 3,5 Аксель Витсель Полузащитник 4 Юри Тилеман Полузащитник 50 Кевин Де Брёйне Полузащитник 90 Янник Карраско Полузащитник 45 Эден Азар Полузащитник 15 Ромелу Лукаку Нападающий 85 Хорватия — €203,4 млн Доминик Ливакович Вратарь 8,5 Домагой Вида Защитник 1,9 Шиме Врсалько Защитник 5 Борна Баришич Защитник 6 Дуе Чалета-Цар Защитник 16 Лука Модрич Полузащитник 10 Матео Ковачич Полузащитник 45 Марцело Брозович Полузащитник 40 Марио Пашалич Полузащитник 28 Никола Влашич Полузащитник 25 Андрей Крамарич Нападающий 18 Марокко — €177,8 млн Яссин Буну Вратарь 18 Ашраф Хакими Защитник 65 Ромен Саисс Защитник 9 Найеф Агерд Защитник 12 Нуссаир Мазрауи Защитник 20 Файсал Фахр Полузащитник 1,8 Софьян Амрабат Полузащитник 10 Селим Амалла Полузащитник 5 Аймен Баркок Полузащитник 2 Юссеф Эн-Несири Нападающий 25 Амин Харит Нападающий 10 Канада — €150,025 млн Милан Борян Вратарь 1,5 Атиба Хатчинсон Защитник 0,275 Донил Хенри Защитник 0,75 Ричи Ларея Защитник 2,5 Сэм Адекугбе Защитник 2 Стивен Эуштакиу Полузащитник 5 Кайл Ларин Полузащитник 10 Джонатан Осорио Полузащитник 3,5 Альфонсо Дэвис Полузащитник 70 Тейджон Бьюкенен Нападающий 9,5 Джонатан Дэвид Нападающий 45 Группа G — €789,1 млн Бразилия — €378,5 млн Алисон Вратарь 60 Тьягу Силва Защитник 2,5 Маркиньос Защитник 70 Данилу Защитник 15 Гильерме Арана Защитник 14 Фред Полузащитник 22 Каземиру Полузащитник 40 Лукас Пакета Полузащитник 35 Филипе Коутинью Полузащитник 20 Винисиус Нападающий 100 Неймар Нападающий 75 Сербия — €187 млн Предраг Райкович Вратарь 9 Никола Миленкович Защитник 20 Милош Велькович Защитник 3 Стахиня Павлович Защитник 8 Филип Костич Полузащитник 20 Неманья Гудель Полузащитник 4 Саша Лукич Полузащитник 15 Андрия Живкович Полузащитник 5 Сергей Милинкович-Савич Полузащитник 70 Душан Тадич Полузащитник 13 Александар Митрович Нападающий 20 Швейцария — €136,9 млн Янн Зоммер Вратарь 5 Рикардо Родригес Защитник 3,4 Фабиан Шер Защитник 7 Кевин Мбаду Защитник 12 Нико Эльведи Защитник 23 Гранит Джака Полузащитник 20 Джибриль Соу Полузащитник 17,5 Джердан Шакири Полузащитник 7 Ремо Фройлер Полузащитник 20 Харис Сеферович Нападающий 8 Брель Эмболо Нападающий 14 Камерун — €86,7 млн Андре Онана Вратарь 15 Мишель Нгаду Защитник 3,5 Амбруаз Ойонго Защитник 1,8 Коллинс Фай Защитник 0,9 Жан-Шарль Кастеллетто Защитник 4 Нуху Толо Защитник 2,5 Андре Замбо-Ангисса Полузащитник 30 Самюэль Гуэ Полузащитник 2 Пьер Кунде Полузащитник 3 Венсан Абубакар Нападающий 9 Карл Токо-Экамби Нападающий 15 Группа Н — €734,1 млн Португалия — €426,5 млн Руй Патрисиу Вратарь 6 Пепе Защитник 1 Данилу Перейра Защитник 14 Рафаэл Геррейру Защитник 35 Жуан Канселу Защитник 60 Жуан Моутинью Полузащитник 2,5 Бруну Фернандеш Полузащитник 90 Бернарду Силва Полузащитник 75 Криштиану Роналду Нападающий 35 Андре Силва Нападающий 38 Рафаэл Леан Нападающий 70 Уругвай — €164,2 млн Фернандо Муслера Вратарь 1,8 Диего Годин Защитник 1 Мартин Касерес Защитник 0,9 Хосе Мария Хименес Защитник 50 Матиас Винья Защитник 7,5 Гильермо Варела Защитник 2,5 Матиас Весино Полузащитник 3,5 Мануэль Угарте Полузащитник 15 Мауро Арамбарри Полузащитник 15 Макси Гомес Нападающий 12 Дарвин Нуньес Нападающий 55 Южная Корея — €99,1 млн Ким Сын Гю Вратарь 0,75 Ким Ён Гвон Защитник 0,6 Ли Ён Защитник 0,45 Ким Джин Су Защитник 0,6 Ким Тхэ Хван Защитник 1 Сон Хын Мин Полузащитник 80 Чон У Ён Полузащитник 0,7 Квон Чхан Хун Полузащитник 1,6 Чжон Ву Ён Полузащитник 5,5 Хван Ый Джо Нападающий 7 На Сан Хо Нападающий 0,9 Гана — €44,3 млн Джо Уоллакот Вратарь 0,3 Джонатан Менса Защитник 0,8 Абдул Рахман Баба Защитник 2,2 Дэниел Амарти Защитник 7 Гидеон Менса Защитник 2,5 Мубарак Вакасо Полузащитник 2 Иддрису Баба Полузащитник 3,5 Даниэл-Кофи Кьере Полузащитник 3 Мохаммед Кудус Полузащитник 11 Джордан Айю Нападающий 6 Феликс Афена-Гьян Нападающий 6

Зато, конечно же, сохранилось режущее глаз финансовое неравенство участников чемпионата. Суммарная стоимость девяти первых сборных классификации — Англии, Франции, Германии, Португалии, Испании, Бразилии, Бельгии, Аргентины и Нидерландов — €3,9 млрд. Это 62% от стоимости основ 32 команд. А разницу между верхушкой рейтинга и его подвалом даже как-то неловко называть пропастью. Пропасть — это все-таки что-такое, что можно объять взглядом. А английская основа по стоимости превосходит ту, что, скорее всего, будет у хозяев чемпионата, в 72 раза! Вся катарская заявка — это по цене меньше половины 18-миллионного Кирана Триппьера, дешевле которого среди ведущих игроков сборной Англии никого нет.

Сюрпризов, хотя бы локальных, в финансовом рейтинге немного. Ну, скажем, кого-то может удивить шестая позиция сборной Бразилии — из-за слишком устойчивого стереотипа насчет того, что она скроена сплошь из сверхвостребованных на рынке талантов. В действительности же бразильцы уже на протяжении достаточно длительного времени уступают по стоимости главным европейским гигантам: в 2018 году они расположились сразу вслед за тройкой. Небольшой прорыв совершила сенегальская команда. Она и перед предыдущим первенством была первой по стоимости среди сборных, не входящих в две сильнейшие региональные конфедерации — европейскую и южноамериканскую. Но тогда сенегальцы были 13-ми, а сейчас запрыгнули в топ-десятку, опередив такие мощные и плотно укомплектованные сборные, как хорватская, сербская, уругвайская, датская. Если бы сборная России вдруг избежала международных санкций, наложенных после начала военной операции на Украине, выступила в мартовских стыковых матчах и добыла путевку на чемпионат мира, на фоне подорожавших представителей Африки она казалась бы, исходя из стоимости ключевой части заявки, чуть ли не футбольным «карликом». Стоимость российской основы, если вычислять ее по прошлогодним, «досанкционным» матчам, немногим выше €100 млн. Скромнее из европейских сборных, пробившихся в Катар, она, кстати, лишь у валлийцев.

Впрочем, во многом именно с помощью сборной России, примерно так же — иными словами, как середнячок без блеска и лоска — оценивавшейся перед домашним первенством четырехлетней давности, было убедительно доказано, что престижная строчка в финансовом рейтинге — далеко не всегда гарантия спортивного взлета. В 2018 году сборная Испании, лидер денежной иерархии, сошла с дистанции уже в 1/8 финала, уступив как раз россиянам, прорвавшимся в первую восьмерку. И это был отнюдь не единственный пример с того турнира, когда относительно недорогая сборная совершает восхождение, не соответствующее ее выраженному трансферной оценкой потенциалу. Остановившие сборную России в четвертьфиналы хорваты, которые затем проникли в финал, в финансовом рейтинге находились на том же месте, где нынче сенегальцы.

Правда, в общем и целом в 2018 году этот рейтинг все же скорее сработал, чем не сработал. Если оставить за скобками выскочек хорватов, то в четверке очутились исключительно сборные из элитной ниши. Взявшие бронзу бельгийцы были третьими и в денежной классификации, а проигравшие им в борьбе за медаль англичане — седьмыми. Чемпионами же стали французы, по стоимости основы пропустившие вперед только испанцев и, между прочим, не поменявшие за четыре года позицию.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков