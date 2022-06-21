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Не все то дорого что футбол

Как выглядит финансовый рейтинг участников чемпионата мира по футболу

Завершившийся наконец на прошлой неделе отборочный цикл к чемпионату мира по футболу в Катаре сформировал восемь квартетов предварительного этапа турнира. “Ъ” составил рейтинг его 32 участников, базирующийся на, может быть, самом объективном среди показателей — стоимости их основных составов. На противоположных его полюсах оказались сборная Англии, основа которой оценивается почти в €600 млн, и катарская команда, стоящая вся целиком в несколько раз меньше наиболее скромного игрока основы вице-чемпионов Европы.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн — самый дорогой игрок самой дорогой сборной на чемпионате мира

Капитан сборной Англии Гарри Кейн — самый дорогой игрок самой дорогой сборной на чемпионате мира

Фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

Капитан сборной Англии Гарри Кейн — самый дорогой игрок самой дорогой сборной на чемпионате мира

Фото: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

Предстартовый расклад всякого топ-турнира, в том числе футбольного чемпионата мира,— штука тонкая, и вряд ли найдется такой вариант, который будет выглядеть гораздо точнее, надежнее остальных. К рейтингу Международной федерации футбола (FIFA) — инструменту, применяемому при разбивке сборных по «корзинам» перед жеребьевками групповых этапов, давным-давно имеется куча претензий, и даже после свежих корректировок он далек от того, чтобы максимально правильно отражать реальную расстановку сил. В букмекерских котировках, как ни крути, присутствует весомая доля субъективности, очарованности, что ли, звучностью бренда, прежних его достижений. В этом смысле финансовый рейтинг явно не хуже любого другого. В конце концов, с версией насчет того, что важным — или даже важнейшим — фактором, определяющим потенциал команды, является класс ее игроков, трудно спорить. А класс имеет цифровое выражение — рыночную цену футболиста.

Рейтинг “Ъ” основан на оценках наиболее популярного и авторитетного ресурса в этой сфере — портала Transfermarkt. Им, во всяком случае, доверяют известные менеджеры и агенты. А расчет стоимости велся не для полной заявки сборной из 23 человек, которую все равно за пять месяцев до открывающегося 21 ноября чемпионата мира не угадаешь даже приблизительно, как ни старайся, а по стоимости основного состава из 11 игроков, на которых должна лечь львиная доля нагрузки на турнире. Костяк — а его тренеры непосредственно перед чемпионатом радикально перетасовывать не любят — вычислить чуточку проще. Главным критерием для попадания в него была степень «заигранности» футболиста в свежих матчах — или тех, что состоялись в 2021 году, или тех, что пришлись уже на 2022-й, например, на стартовавшую в июне Лигу наций. Под «заигранностью» понимается прежде всего количество выходов на поле и выходов именно с первой минуты матча. Но, разумеется, некоторые безусловные знаменитости, лидеры, по каким-либо причинам (допустим, из-за травм) пропустившие существенную часть отбора, в составы тоже включались. При этом “Ъ” избегал явных перекосов в сторону обороны или атаки. Команды собирались так, чтобы можно было легко представить их появляющимися на поле в подобных сочетаниях в реальном матче.

Перед предыдущим чемпионатом мира, который в 2018 году приняла Россия, “Ъ” также составил финансовый рейтинг участников. И его сравнение с нынешним рейтингом подтверждает, что разные ЧП, вроде подорвавшей на стыке десятилетий футбольный рынок пандемии коронавируса, в любом случае не в силах остановить рост цен на игроков. Четыре года назад совокупная стоимость костяка всех 32 сборных, заработавших путевки на первенство, слегка зашкалила за €5 млрд, теперь же она скакнула вверх до €6,2 млрд. Причем скачок произошел, несмотря на то что мимо чемпионата мира снова пролетела безумно дорогая сборная Италии. А еще нужно отметить, что если в 2018 году ни одна основа не дотянула до 500-миллионного рубежа, то теперь его преодолели сразу две команды — английская и французская (см. таблицу).

Стоимость основных составов команд—участниц финальной стадии чемпионата мира

ИгрокАмплуаСтоимость (€ млн)
Группа А — €652,875 млн
Нидерланды — €341 млн
Яспер СиллессенВратарь3
Виргил ван ДейкЗащитник55
Стефан Де ВрейЗащитник35
Дейли БлиндЗащитник10
Маттейс де ЛихтЗащитник70
Френки де ЙонгПолузащитник60
Дави КлассенПолузащитник15
Стевен БергхёйсПолузащитник15
Тён КопмейнерсПолузащитник25
Мемфис ДепайНападающий35
Стевен БергвейнНападающий18
Сенегал — €242 млн
Эдуар МендиВратарь32
Калиду КулибалиЗащитник45
Абду ДиаллоЗащитник18
Фоде Балло-ТуреЗащитник5
Юссуф СабалиЗащитник3
Идрисса ГейеПолузащитник12
Шейху КуятеПолузащитник4
Нампалис МендиПолузащитник4
Папа ГейеПолузащитник12
Садио МанеНападающий80
Исмаила СаррНападающий27
Эквадор — €61,75 млн
Александр ДомингесВратарь0,35
Роберт АрболедаЗащитник2
Первис ЭступиньянЗащитник20
Анхело ПресьядоЗащитник2,5
Пьеро ИнкапьеЗащитник17
Карлос ГруэсоПолузащитник3,2
Анхель МенаПолузащитник1,8
Гонсало ПлатоПолузащитник5
Мойсес КайседоПолузащитник4,5
Эннер ВаленсияНападающий2,4
Микаэль ЭстрадаНападающий3,0
Катар — €8,125 млн
Саад аль-ШебВратарь0,2
Абделькарим ХассанЗащитник0,775
Буалем ХухиЗащитник0,5
Ро-РоЗащитник0,5
Тарек СальманЗащитник0,55
Али АссадаллаПолузащитник0,25
Карим БудиафПолузащитник0,45
Ассим МадибоПолузащитник0,3
Абдулазиз ХатемПолузащитник0,5
Хассан аль-ХайдосНападающий1,3
Альмоез АлиНападающий2,8
Группа В — €870,7 млн
Англия — €586 млн
Джордан ПикфордВратарь25
Кайл УокерЗащитник25
Киран ТриппьерЗащитник18
Джон СтоунзЗащитник28
Гарри МагуайрЗащитник40
Деклан РайсПолузащитник75
Калвин ФиллипсПолузащитник50
Мейсон МаунтПолузащитник75
Букайо СакаНападающий65
Рахим СтерлингНападающий85
Гарри КейнНападающий100
США — €159 млн
Зак СтеффенВратарь6
Майлз РобинсонЗащитник5
Уокер ЦиммерманЗащитник3,5
Энтони РобинсонЗащитник8
Реджи КэннонЗащитник4
Тайлер АдамсПолузащитник17
Юнус МусаПолузащитник15
Уэстон МаккенниПолузащитник25
Кристиан РолданПолузащитник5,5
Кристиан ПулишичНападающий45
Бренден АаронсонНападающий25
Уэльс — €83 млн
Уэйн ХеннессиВратарь0,8
Бен ДэвисЗащитник20
Джо РодонЗащитник8
Итан АмпадуЗащитник13
Коннор РобертсЗащитник3
Неко УильямсЗащитник8
Аарон РэмзиПолузащитник3
Джо АлленПолузащитник1,2
Гарет БейлНападающий3
Дэниел ДжеймсНападающий18
Киффер МурНападающий5
Иран — €42,7 млн
Алиреза БейравандВратарь1
Садег МохаррамиЗащитник1,5
Маджид ХоссейниЗащитник3
Омид НурафканЗащитник1,2
Салех ХарданиЗащитник0,7
Саид ЭззатоллахиПолузащитник0,8
Эхсан ХаджсафиПолузащитник1
Алиреза ДжаханбахшПолузащитник4
Али ГолизадеПолузащитник3
Ахмад НуроллахиПолузащитник1,5
Сердар АзмунНападающий25
Группа С — €586,65 млн
Аргентина — €344,5 млн
Эмилиано МартинесВратарь32
Николас ОтамендиЗащитник3,5
Николас ТатьяфикоЗащитник12
Кристиан РомероЗащитник40
Науэль МолинаЗащитник10
Родриго де ПаульПолузащитник40
Гидо РодригесПолузащитник25
Джовани Ло ЧельсоПолузащитник22
Лионель МессиНападающий50
Лаутаро МартинесНападающий70
Пауло ДибалаНападающий40
Польша — €183 млн
Войцех ЩенсныйВратарь15
Камиль ГликЗащитник1
Ян БеднарекЗащитник22
Бартош БерешиньскийЗащитник5
Томаш КендзёраЗащитник5
Гжегож КрыховякПолузащитник11
Кароль ЛинеттыПолузащитник4
Матеуш КлихПолузащитник4
Петр ЗелиньскийПолузащитник50
Роберт ЛевандовскийНападающий50
Аркадиуш МиликНападающий16
Мексика — €42,9 млн
Родольфо КотаВратарь1,5
Хесус ГальярдоЗащитник3
Хулио ДомингесЗащитник1,4
Эрик АгирреЗащитник5
Хесус АнгулоЗащитник6
Орбелин ПинедаПолузащитник4
Ульэль АнтунаПолузащитник5
Луис РомоПолузащитник7
Диего ЛаинесПолузащитник2,5
Родольфо ПисарроНападающий4
Энри МартинНападающий3,5
Саудовская Аравия — €16,25 млн
Мухаммед аль-УваисВратарь1,2
Ассир аль-ШахраниЗащитник2
Мухаммед аль-БрейкЗащитник2
Али аль-БулеахиЗащитник0,5
Султан аль-ГханамЗащитник3
Салман аль-ФараджПолузащитник0,9
Салим аль-ДавсариПолузащитник2,8
Мохамед КанноПолузащитник1,8
Хаттан БахебриПолузащитник0,7
Фирас аль-БурайканНападающий0,85
Абдулла аль-ХамданНападающий0,5
Группа D — €766,375 млн
Франция — €562 млн
Юго ЛьорисВратарь7
Рафаэль ВаранЗащитник60
Бенжамен ПаварЗащитник30
Преснель КимпембеЗащитник40
Люка ДиньЗащитник30
Н`Голо КантеПолузащитник50
Орельен ЧуамениПолузащитник60
Поль ПогбаПолузащитник55
Тома ЛемарПолузащитник40
Килиан МбаппеНападающий160
Карим БенземаНападающий30
Дания — €156 млн
Каспер ШмейхельВратарь4
Симон КьерЗащитник6
Андреас КристенсенЗащитник35
Янник ВестергорЗащитник15
Николай БойлесенЗащитник1
Кристиан ЭриксенПолузащитник15
Томас ДилейниПолузащитник7
Пьер-Эмиль ХёйбьергПолузащитник40
Даниэль ВассПолузащитник6
Юссуф ПоульсенНападающий21
Мартин БрейтуэйтНападающий6
Тунис — €26,3 млн
Бешир Бен-СаидВратарь0,75
Али МаалульЗащитник1,5
Мохамед ДрэгерЗащитник1,3
Билель ИфаЗащитник0,35
Монтассар ТалбиЗащитник1,2
Ферджани СассиПолузащитник2
Мухамед Али Бен РомданПолузащитник2,5
Аисса ЛайдуниПолузащитник3,5
Ханнибал МеджбриПолузащитник5
Юссеф МсакниНападающий1,2
Наим СлитиНападающий7
Австралия — 22,075 € млн
Мэтью РайанВратарь5
Азиз БехичЗащитник0,775
Бейли РайтЗащитник0,8
Кай РоулзЗащитник0,6
Натаниэль АткинсонЗащитник0,9
Аарон МуйПолузащитник5
Джексон ИрвинПолузащитник2
Айдин ХрустичПолузащитник3
Дени ЖенроПолузащитник1,2
Мэттью ЛекиНападающий1
Авер МабильНападающий1,8
Группа Е — €940,775 млн
Германия — €453 млн
Мануэль НойерВратарь15
Лукас КлостерманнЗащитник18
Антонио РюдигерЗащитник35
Никлас ЗюлеЗащитник35
Йозуа КиммихПолузащитник80
Илкай ГюндоганПолузащитник35
Йонас ХофманнПолузащитник13
Леон ГорецкаПолузащитник65
Джамал МусиалаНападающий65
Томас МюллерНападающий22
Кай ХаверцНападающий70
Испания — €399 млн
Унаи СимонВратарь25
Даниэль КарвахальЗащитник18
Диего ЛьорентеЗащитник18
Пау ТорресЗащитник50
Жорди АльбаЗащитник9
Карлос СолерПолузащитник50
Серхио БускетсПолузащитник9
РодриПолузащитник70
ПедриПолузащитник80
Альваро МоратаНападающий25
Ферран ТорресНападающий45
Япония — €74,7 млн
Сюити ГондаВратарь0,5
Мая ЁсидаЗащитник1,5
Юто НагамотоЗащитник0,7
Ко ИтакураЗащитник3,5
Такэхиро ТомиясуЗащитник25
Ватару ЭндоПолузащитник8
Гэнки НарагутиПолузащитник2,5
Такуми МинаминоПолузащитник12
Дзюнъя ИтоПолузащитник7,5
Кёго ФурукасиНападающий5,5
Рицу ДоанНападающий8
Коста-Рика — €14,075 млн
Кейлор НавасВратарь8
Оскар ДуартеЗащитник0,8
Франсиско КальвоЗащитник1
Брайан ОвьедоЗащитник0,2
Кейшер ФуллерЗащитник0,225
Ельцин ТехедаПолузащитник0,3
Сельсо БорхесПолузащитник0,275
Брайан РуисПолузащитник0,25
Херсон ТорресПолузащитник0,325
Хоэль КэмпбеллНападающий2,5
Хевисон БеннеттНападающий0,2
Группа F — €897,725 млн
Бельгия — €366,5 млн
Тибо КуртуаВратарь60
Ян ВертонгенЗащитник2
Тома МеньеЗащитник5
Тоби АлдервейрелдЗащитник7
Дедрик БоятаЗащитник3,5
Аксель ВитсельПолузащитник4
Юри ТилеманПолузащитник50
Кевин Де БрёйнеПолузащитник90
Янник КарраскоПолузащитник45
Эден АзарПолузащитник15
Ромелу ЛукакуНападающий85
Хорватия — €203,4 млн
Доминик ЛиваковичВратарь8,5
Домагой ВидаЗащитник1,9
Шиме ВрсалькоЗащитник5
Борна БаришичЗащитник6
Дуе Чалета-ЦарЗащитник16
Лука МодричПолузащитник10
Матео КовачичПолузащитник45
Марцело БрозовичПолузащитник40
Марио ПашаличПолузащитник28
Никола ВлашичПолузащитник25
Андрей КрамаричНападающий18
Марокко — €177,8 млн
Яссин БунуВратарь18
Ашраф ХакимиЗащитник65
Ромен СаиссЗащитник9
Найеф АгердЗащитник12
Нуссаир МазрауиЗащитник20
Файсал ФахрПолузащитник1,8
Софьян АмрабатПолузащитник10
Селим АмаллаПолузащитник5
Аймен БаркокПолузащитник2
Юссеф Эн-НесириНападающий25
Амин ХаритНападающий10
Канада — €150,025 млн
Милан БорянВратарь1,5
Атиба ХатчинсонЗащитник0,275
Донил ХенриЗащитник0,75
Ричи ЛареяЗащитник2,5
Сэм АдекугбеЗащитник2
Стивен ЭуштакиуПолузащитник5
Кайл ЛаринПолузащитник10
Джонатан ОсориоПолузащитник3,5
Альфонсо ДэвисПолузащитник70
Тейджон БьюкененНападающий9,5
Джонатан ДэвидНападающий45
Группа G — €789,1 млн
Бразилия — €378,5 млн
АлисонВратарь60
Тьягу СилваЗащитник2,5
МаркиньосЗащитник70
ДанилуЗащитник15
Гильерме АранаЗащитник14
ФредПолузащитник22
КаземируПолузащитник40
Лукас ПакетаПолузащитник35
Филипе КоутиньюПолузащитник20
ВинисиусНападающий100
НеймарНападающий75
Сербия — €187 млн
Предраг РайковичВратарь9
Никола МиленковичЗащитник20
Милош ВельковичЗащитник3
Стахиня ПавловичЗащитник8
Филип КостичПолузащитник20
Неманья ГудельПолузащитник4
Саша ЛукичПолузащитник15
Андрия ЖивковичПолузащитник5
Сергей Милинкович-СавичПолузащитник70
Душан ТадичПолузащитник13
Александар МитровичНападающий20
Швейцария — €136,9 млн
Янн ЗоммерВратарь5
Рикардо РодригесЗащитник3,4
Фабиан ШерЗащитник7
Кевин МбадуЗащитник12
Нико ЭльведиЗащитник23
Гранит ДжакаПолузащитник20
Джибриль СоуПолузащитник17,5
Джердан ШакириПолузащитник7
Ремо ФройлерПолузащитник20
Харис СеферовичНападающий8
Брель ЭмболоНападающий14
Камерун — €86,7 млн
Андре ОнанаВратарь15
Мишель НгадуЗащитник3,5
Амбруаз ОйонгоЗащитник1,8
Коллинс ФайЗащитник0,9
Жан-Шарль КастеллеттоЗащитник4
Нуху ТолоЗащитник2,5
Андре Замбо-АнгиссаПолузащитник30
Самюэль ГуэПолузащитник2
Пьер КундеПолузащитник3
Венсан АбубакарНападающий9
Карл Токо-ЭкамбиНападающий15
Группа Н — €734,1 млн
Португалия — €426,5 млн
Руй ПатрисиуВратарь6
ПепеЗащитник1
Данилу ПерейраЗащитник14
Рафаэл ГеррейруЗащитник35
Жуан КанселуЗащитник60
Жуан МоутиньюПолузащитник2,5
Бруну ФернандешПолузащитник90
Бернарду СилваПолузащитник75
Криштиану РоналдуНападающий35
Андре СилваНападающий38
Рафаэл ЛеанНападающий70
Уругвай — €164,2 млн
Фернандо МуслераВратарь1,8
Диего ГодинЗащитник1
Мартин КасересЗащитник0,9
Хосе Мария ХименесЗащитник50
Матиас ВиньяЗащитник7,5
Гильермо ВарелаЗащитник2,5
Матиас ВесиноПолузащитник3,5
Мануэль УгартеПолузащитник15
Мауро АрамбарриПолузащитник15
Макси ГомесНападающий12
Дарвин НуньесНападающий55
Южная Корея — €99,1 млн
Ким Сын ГюВратарь0,75
Ким Ён ГвонЗащитник0,6
Ли ЁнЗащитник0,45
Ким Джин СуЗащитник0,6
Ким Тхэ ХванЗащитник1
Сон Хын МинПолузащитник80
Чон У ЁнПолузащитник0,7
Квон Чхан ХунПолузащитник1,6
Чжон Ву ЁнПолузащитник5,5
Хван Ый ДжоНападающий7
На Сан ХоНападающий0,9
Гана — €44,3 млн
Джо УоллакотВратарь0,3
Джонатан МенсаЗащитник0,8
Абдул Рахман БабаЗащитник2,2
Дэниел АмартиЗащитник7
Гидеон МенсаЗащитник2,5
Мубарак ВакасоПолузащитник2
Иддрису БабаПолузащитник3,5
Даниэл-Кофи КьереПолузащитник3
Мохаммед КудусПолузащитник11
Джордан АйюНападающий6
Феликс Афена-ГьянНападающий6

Зато, конечно же, сохранилось режущее глаз финансовое неравенство участников чемпионата. Суммарная стоимость девяти первых сборных классификации — Англии, Франции, Германии, Португалии, Испании, Бразилии, Бельгии, Аргентины и Нидерландов — €3,9 млрд. Это 62% от стоимости основ 32 команд. А разницу между верхушкой рейтинга и его подвалом даже как-то неловко называть пропастью. Пропасть — это все-таки что-такое, что можно объять взглядом. А английская основа по стоимости превосходит ту, что, скорее всего, будет у хозяев чемпионата, в 72 раза! Вся катарская заявка — это по цене меньше половины 18-миллионного Кирана Триппьера, дешевле которого среди ведущих игроков сборной Англии никого нет.

Сюрпризов, хотя бы локальных, в финансовом рейтинге немного. Ну, скажем, кого-то может удивить шестая позиция сборной Бразилии — из-за слишком устойчивого стереотипа насчет того, что она скроена сплошь из сверхвостребованных на рынке талантов. В действительности же бразильцы уже на протяжении достаточно длительного времени уступают по стоимости главным европейским гигантам: в 2018 году они расположились сразу вслед за тройкой. Небольшой прорыв совершила сенегальская команда. Она и перед предыдущим первенством была первой по стоимости среди сборных, не входящих в две сильнейшие региональные конфедерации — европейскую и южноамериканскую. Но тогда сенегальцы были 13-ми, а сейчас запрыгнули в топ-десятку, опередив такие мощные и плотно укомплектованные сборные, как хорватская, сербская, уругвайская, датская. Если бы сборная России вдруг избежала международных санкций, наложенных после начала военной операции на Украине, выступила в мартовских стыковых матчах и добыла путевку на чемпионат мира, на фоне подорожавших представителей Африки она казалась бы, исходя из стоимости ключевой части заявки, чуть ли не футбольным «карликом». Стоимость российской основы, если вычислять ее по прошлогодним, «досанкционным» матчам, немногим выше €100 млн. Скромнее из европейских сборных, пробившихся в Катар, она, кстати, лишь у валлийцев.

Впрочем, во многом именно с помощью сборной России, примерно так же — иными словами, как середнячок без блеска и лоска — оценивавшейся перед домашним первенством четырехлетней давности, было убедительно доказано, что престижная строчка в финансовом рейтинге — далеко не всегда гарантия спортивного взлета. В 2018 году сборная Испании, лидер денежной иерархии, сошла с дистанции уже в 1/8 финала, уступив как раз россиянам, прорвавшимся в первую восьмерку. И это был отнюдь не единственный пример с того турнира, когда относительно недорогая сборная совершает восхождение, не соответствующее ее выраженному трансферной оценкой потенциалу. Остановившие сборную России в четвертьфиналы хорваты, которые затем проникли в финал, в финансовом рейтинге находились на том же месте, где нынче сенегальцы.

Правда, в общем и целом в 2018 году этот рейтинг все же скорее сработал, чем не сработал. Если оставить за скобками выскочек хорватов, то в четверке очутились исключительно сборные из элитной ниши. Взявшие бронзу бельгийцы были третьими и в денежной классификации, а проигравшие им в борьбе за медаль англичане — седьмыми. Чемпионами же стали французы, по стоимости основы пропустившие вперед только испанцев и, между прочим, не поменявшие за четыре года позицию.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков

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