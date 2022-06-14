Страхователям не дается охлаждение

Клиенты «АльфаСтрахование-Жизнь» жалуются на невозможность расторгнуть договор в период охлаждения: они не могут дозвониться на горячую линию страховщика, а других способов отказа от страховки не находят. По мнению экспертов и участников рынка, ситуация может привлечь внимание ЦБ и Роспотребнадзора. В самой компании проблемы объясняют хакерскими атаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала июня клиенты «АльфаСтрахование-Жизнь» массово жалуются на невозможность расторгнуть договор кредитного страхования в период охлаждения. Только на форуме banki.ru набралось более десятка обращений. Судя по словам клиентов, для расторжения договора в «АльфаСтрахование-Жизнь» необходимо обратиться на горячую линию, чтобы узнать специальный код. В единственном офисе «АльфаСтрахование-Жизнь» в Москве требуют сделать то же самое, следует из отзывов. Альтернативные способы, как отправка заявления по почте, недоступны, поскольку невозможно найти нужные бланки, жалуются потребители. При этом дозвониться до страховщика невозможно, утверждают клиенты.

В страховой компании “Ъ” ситуацию не прокомментировали в связи с режимом тишины у всей «Альфа-Групп» с 24 марта. В комментариях клиентам на banki.ru она объясняла проблемы DDoS-атакой иностранных хакеров. “Ъ” дозвониться на горячую линию тоже не удалось. Пострадавшие клиенты не ответили на запросы.

По данным «Эксперт РА», на «АльфаСтрахование-Жизнь» приходится примерно 20% рынка страхования жизни. Компания занимает второе место в сегменте по сборам премий в 2021 году (примерно 103,5 млрд руб.).

В других страховых компаниях процесс расторжения устроен иначе. В «Росгосстрах Жизнь», «Согласие — Вита», «Ренессанс Жизнь» и «Ингосстрах» сообщили, что у них нет требований по предварительным звонкам клиентов для расторжения договора. Потребителю достаточно направить соответствующее заявление, дополнительной информации не требуется, уверяют страховщики.

По словам директора по правовым вопросам «Росгосстрах Жизнь» Александра Козинова, обязанность расторгнуть договор в период охлаждения установлена нормативными актами ЦБ и законом «О потребительском кредите». Если неправомерный отказ от расторжения договора будет доказан в суде, страховщику придется вернуть клиенту сумму в два-три раза больше страховой премии, полагает юрист. Управляющий партнер «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго отмечает, что действия компании могут быть трактованы как злоупотребление правом. В «Согласие — Вита» указывают, что страховщику могут грозить штрафы до 700 тыс. руб. от ЦБ и другие меры. В ЦБ подтвердили, что необоснованный отказ в возврате страховой премии может быть основанием для предписания об устранении нарушения и иных мер.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что у клиента «должны быть право и возможность отказаться от страховки, поэтому ЦБ и Роспотребнадзору следует обратить внимание на эти случаи». Управляющий партнер ЮК «Шаги» Андрей Шарков добавляет, что в судебной практике любое заявление, позволяющее достаточно четко понять волю клиента на расторжение договора страхования, признается достаточным, но важно обеспечить его получение страховщиком: «Мы рекомендуем подавать заявления непосредственно в офис страховщика под расписку».

Юлия Пославская, Екатерина Волкова