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Коммерсантъ FM
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Подругу аудитора взяли на курорте

Гендиректора фармкомпании просят выдать в Россию по делу о мошенничестве

Как стало известно “Ъ”, в Италии на днях по запросу России была задержана Лия Мурадова, гендиректор компании «Пробиофарм». На родине она обвиняется в попытке захвата компании «Фармсервис», а также хищении части кредита на сумму €336 тыс., выделенных на покупку оборудования государственным Российским фондом технологического развития. Организатором обоих преступлений следствие считает Елену Лоссь — владелицу крупной аудиторской фирмы «РСМ-Русь» и Международного центра передовых практик внутреннего контроля и управления рисками. Госпожа Лоссь заочно арестована и находится в международном розыске.

Лию Мурадову задержали при оформлении номера в гостинице. Проверив ее по базе данных, сотрудник отеля обнаружил, что 58-летняя женщина разыскивается по линии Интерпола, и тут же сообщил об этом в местную полицию. Прибывшие вскоре в отель полицейские, зайдя в номер госпожи Мурадовой, пояснили ей, что она заочно арестована Пресненским райсудом Москвы 19 ноября 2021 года, и предложили пройти с ними. До рассмотрения в суде экстрадиционного запроса Генпрокуратуры РФ задержанная была помещена в женскую тюрьму курортного городка Поццуоли, неподалеку от Неаполя.

Как ранее сообщал “Ъ”, гендиректор «Пробиофарма» Мурадова обвиняется в попытке захвата одного из крупных производителей пробиотиков — компании «Фармсервис», а также хищении части кредита на сумму €336 тыс., выделенных на покупку оборудования государственным Российским фондом технологического развития.

Организатором обоих преступлений следствие считает известного аудитора Елену Лоссь — владелицу крупной аудиторской фирмы «РСМ-Русь» и Международного центра передовых практик внутреннего контроля и управления рисками, госпожу Мурадову следствие считает исполнителем преступлений.

Ущерб от действий женщин оценивается в 320 млн руб.

Уголовное дело по данным фактам было возбуждено 27 мая 2021 года московским управлением СКР. Инициаторами расследования стали совладельцы «Фармсервиса» Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Они же владели и «Пробиофармом». Дело было возбуждено по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Елены Лоссь хватились заочно

Интересно, что после начала расследования оно было приостановлено. А позже в нем появился новый эпизод, связанный с покушением на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Интересно, что Елене Лоссь 7 июня исполнилось 60 лет, а на день раньше 40 лет исполнилось ее дочери Анне. Источники “Ъ” предполагают, что госпожа Мурадова приехала в Италию на торжества подруги.

В итальянской полиции не стали комментировать задержание Лии Мурадовой.

Владислав Трифонов

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