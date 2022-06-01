Кредиты дешевеют для избранных

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Банки удерживают высокие cставки по кредитам наличными, несмотря на снижение на прошлой неделе ключевой ставки ЦБ на 3 п. п., до 11%. В условиях экономической нестабильности и высокой закредитованности банки опасаются роста неплатежей. Кроме того, они зависимы от вкладов, привлеченных под высокие проценты на пике ключевой ставки в конце февраля — марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банки пока снижают ставки в основном для определенных категорий клиентов, которые оцениваются как наиболее надежные, или для тех, кто приобретает вместе с кредитом страховку. ЦБ уменьшил ключевую ставку с 14% до 11% 26 мая. В результате, в среднем предлагаемые банками ставки по кредитам наличными сейчас превышают ключевую на 3–20 процентных пункта (п. п.). Хотя раньше спред был ниже.

По данным НБКИ, по итогам первого квартала максимальное среднерыночное значение ставки по кредитам наличными составляло 26,2% годовых. На таких условиях заемщики могли привлечь нецелевой потребительский кредит в размере до 30 тыс. руб. и сроком менее года. Минимальная средняя ставка на рынке по итогам квартала составила 13,7%. Она доступна для займов от 300 тыс. руб., сроком менее года. Для сравнения, в первом квартале 2021 года аналогичные займы можно было привлечь под 23,4% и 8,9%, соответственно.

Для отдельных категорий клиентов снижение все-таки происходит. Например, в Сбербанке уже с 28 мая кредит наличными можно получить по ставке от 15,9% годовых, но лишь зарплатным клиентам. Для остальных ставки начинаются от 18,9%. В Газпромбанке зарплатные клиенты могут получить ссуду по ставке от 9,9% при выполнении ряда условий по сумме займа (от 5 млн руб.) и наличии полиса личного страхования в рамках кредитного договора. Стандартные условия кредитования в банке предполагают ставку от 17,9%. В ФК «Открытие» ставки начинаются от 7,5% годовых, максимальное значение, приведенное на сайте,— 41,9%. Райффайзенбанк предлагает займы под 15,99% для зарплатных клиентов, подключивших программу страховки. Стандартные условия предполагают ставки вплоть до 31,99%.

На фоне экономической неопределенности риски неплатежей остаются высокими, указывают эксперты. Незначительное увеличение выхода в просрочку на ранних стадиях взыскания отмечают, например, в Росбанке. Хотя и связывают тренд с длительными майскими праздниками.

Опрошенные “Ъ” банки ситуацию со ставками практически не комментируют. В пресс-службе Газпромбанка лишь сообщили, что в ближайшее время планируется значительное снижение ставок. В ПСБ обещали снизить ставки по потребительским кредитам на 2–3 п. п. В Росбанке и Сбербанке подчеркнули, что готовы корректировать условия по продуктам в зависимости от рыночной ситуации.

«Коридоры ставок по потребительским кредитам будут оставаться довольно широкими в зависимости как от банка-кредитора, так и от дополнительных услуг. Помимо индивидуальных особенностей кредитной политики каждого банка это обусловлено различиями в структуре, средней срочности и стоимости фондирования кредитных организаций»,— поясняет управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Для банков, в значительной степени зависимых от вкладов физлиц, стоимость фондирования останется фиксированной на некоторый период времени, который зависит от срочности вкладов, привлеченных на пике ключевой ставки или вблизи него. После повышения ключевой ставки в конце февраля новые вклады открывались очень активно, тогда как кредитование максимально замедлилось, отмечает эксперт, что привело к падению маржинальности. «И такое замедление оборачиваемости базы процентного дохода при росте и фиксации на некоторый период стоимости фондирования не позволяет банкам корректировать ставки кредитования синхронно с ключевой ставкой»,— уверен господин Беликов. А повышенная долговая нагрузка и стагнация реальных располагаемых доходов населения, подчеркивает он, еще больше сдерживают восстановление кредитных выдач и создают риски роста просрочки на рынке как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Полина Трифонова