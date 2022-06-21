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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 64 года мэру Москвы Сергею Собянину

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова:

— Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Семенович! Мне не довелось родиться в Москве, но я люблю этот город больше всех других на свете, люблю всем сердцем и душой. И именно при Вас он стал настоящей мировой столицей, живым и динамичным городом, где кипит деловая и культурная жизнь, где чувствуешь себя в гуще событий и где то, что видишь на своем пути, наполняет ощущением счастья и радости. Спасибо за все, что Вам удалось сделать, за то, что превратили Москву в любимый всеми город, где так хорошо и комфортно жить. Хотела бы пожелать Вам крепкого здоровья, кипучей энергии и множества новых свершений на благо нашего города и страны.

Поздравление передает депутат Госдумы, советник патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин:

— Уважаемый Сергей Семенович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! На Вашем попечении огромный мегаполис с его жителями, их чаяниями и проблемами, решение которых Ваш главный приоритет. Москвичам повезло, что их мэр — сильнейший управленец, искренне радеющий о благополучии столицы и ее жителях. Все Ваши городские проекты имеют большое социальное значение. Такого количества и масштаба позитивных изменений давно не было. Обновляются жилой и транспортный фонд, метро и дороги, вокзалы и общественные пространства, строятся и восстанавливаются храмы, новую жизнь получила гордость столицы — ВДНХ. Спасибо Вам за это! Здоровья, успехов и дальнейших инициатив на благо любимой Москвы.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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