За бывшим директором Лувра пришли фараоны

1K 3 мин. ...

Бывшего директора Лувра Жан-Люка Мартинеза и двух экспертов-египтологов задержала французская полиция по подозрению в соучастии в купле-продаже культурных ценностей. У нескольких произведений древнеегипетского искусства, приобретенных филиалом Лувра в Абу-Даби, в том числе стелы фараона Тутанхамона, обнаружился сомнительный провенанс. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Люка Мартинеза подозревают в том, что он воспользовался крышей Лувра

Фото: Christophe Ena / AP Жан-Люка Мартинеза подозревают в том, что он воспользовался крышей Лувра

Фото: Christophe Ena / AP

Стела с инициалами фараона Тутанхамона была приобретена в 2016 году — за год до открытия филиала Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, которое состоялось в 2017-м. Новый музей, построенный французским архитектором Жаном Нувелем, принадлежит Эмиратам, но получает экспонаты в аренду от французского правительства, а также осуществляет собственные закупки, формируя будущую коллекцию. За стелу, настоящий шедевр древнеегипетского искусства, Лувр в Абу-Даби заплатил французским антикварам около €8,5 млн.

Однако уже тогда эксперты предупреждали руководство парижского Лувра о том, что новый экспонат мог попасть в руки антикваров без соответствующих сопроводительных бумаг. Французские, а также германские торговцы искусством якобы скрыли сомнительное происхождение стелы и снабдили ее сфабрикованными документами. Докладная записка о потенциальной опасности такой покупки была подана тогдашнему директору Жан-Люку Мартинезу, но хода не получила. Нет доказательств, что это произошло умышленно,— вероятно, по оплошности, которую сейчас считают преступной. Об этом сообщили журналисты газеты Le Canard enchaine, специализирующейся на громких расследованиях.

Господин Мартинез и два эксперта-египтолога, в том числе хранительница из Лувра, были задержаны для допросов. Бывший директор провел под замком целый день, к вечеру его отпустили, установив за ним полицейский надзор. Задача следователей теперь — понять, для чего господин Мартинез закрыл глаза на сомнительную сделку. Дело ведет Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

История с покупкой стелы фараона стала продолжением другого расследования, в котором фигурировали те же антиквары. В 2017 году музею Метрополитен в Нью-Йорке был продан за $3,5 млн позолоченный египетский саркофаг. Продавцы с документами в руках утверждали, что предмет был легально вывезен из Египта в начале 1970-х годов. В сделке участвовали специалист по средиземноморским древностям, торговец антиквариатом Кристоф Куницки и его муж Ричард Семпер. Саркофаг прошел и через руки торговца искусством в Германии Робена Диба.

Вот только документы, как обнаружилось, были сфабрикованы, чтобы скрыть, что памятник был похищен в 2011-м во время волнений и грабежей, сопровождавших свержение президента Хосни Мубарака, в дни так называемой арабской весны. В итоге в 2019-м саркофаг был возвращен Египту, а в 2020-м продавцы попали под суд.

Поскольку именно они занимались продажей стелы Тутанхамона и еще нескольких культурных памятников музею в Абу-Даби, легальность происхождения предметов была поставлена под сомнение. Следствию предстоит узнать, каким образом они попали в руки продавцов и не была ли здесь применена та же схема, что и в сделке с Метрополитен.

История рискует омрачить отношения Лувра Абу-Даби с французским Лувром. Сотрудничество между французскими музеями (кроме самого Лувра в нем участвуют Музей Орсе, Центр Помпиду и многие другие собрания Франции) было продлено в прошлом году до 2047 года. Эмираты пообещали заплатить в 2022 и 2023 годах €165 млн за «прокат» французских шедевров. Этим соглашением, подписанным на правительственном уровне, занимался в бытность свою директором Лувра Жан-Люк Мартинез.

Археолог, специалист по античному искусству, он был назначен директором главного французского музея приказом президента Франсуа Олланда в 2013 году. После прихода в Елисейский дворец Эмманюэля Макрона господин Мартинез успешно пережил две возможные отставки, в 2018 году получил новое назначение на второй, трехлетний срок и даже пытался остаться на третий, но проиграл в соперничестве Лоранс де Кар, бывшей директрисе Музея Орсе, которая и возглавила Лувр с 1 сентября прошлого года.

Сейчас 58-летний Жан-Люк Мартинез занимает правительственную должность специального посланника по международному сотрудничеству в области охраны культурного наследия. Его допросы ведутся в рамках расследования преступления, совершенного в составе «преступного сообщества». Антикваров и их возможных сообщников — хранителей музея обвиняют в «мошенничестве в составе организованной группы», «отмывании денег», «подлоге и использовании фальшивых документов». Если выяснится, что именно в деле охраны культурного наследия господин Мартинез допустил роковую ошибку, дальнейшая карьера экс-директора Лувра окажется под угрозой.