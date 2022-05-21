Томас Бах вытянул российский вопрос

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах впервые с начала военной операции России на Украине объяснил причины и смысл введения санкций, которые фактически изолировали отечественный спорт. Говоря о них, господин Бах сослался на «особенный характер» предпринятых российской стороной действий — из-за нарушения принципа «олимпийского перемирия», а также их «далеко идущих, политических и социальных последствий». При этом президент МОК, по крайней мере формально, все-таки высказался против распространения наказаний на все «олимпийское сообщество» страны, дав понять, что, на его взгляд, они должны применяться только к тем, кто публично поддерживает операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как заявил президент МОК Томас Бах, санкции «ограничены правительством и национальными символами, но не распространяются на все российское олимпийское сообщество»

Фото: Denis Balibouse / Reuters Как заявил президент МОК Томас Бах, санкции «ограничены правительством и национальными символами, но не распространяются на все российское олимпийское сообщество»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне Томас Бах произнес речь, которая стала одной из главных за все девять лет, что он занимает ключевой пост в мировом спортивном движении. Это была речь, посвященная центральной теме сессии — украинскому кризису — и позиции МОК в отношении России.

Впервые эту позицию структура обозначила сразу после начала российской военной операции. Именно на ее рекомендациях были основаны все последовавшие за их публикацией решения большинства крупнейших спортивных федераций об отстранении российских спортсменов и команд от участия в международных соревнованиях. Они привели к тому, что отечественная спортивная отрасль оказалась, по сути, в изоляции. Видов спорта, в которых россияне продолжают хотя бы в нейтральном статусе выступать в международных состязаниях, осталось совсем немного: теннис, шахматы, профессиональный бокс.

В Лозанне Томас Бах постарался объяснить неизбежность санкций. Он сделал это, отвечая на вопрос, почему МОК отреагировал на развернувшиеся в конце февраля события на Украине иначе, чем «на другие войны по всему миру». В ответе фигурировали две причины, подчеркивающие то, что господин Бах назвал «особенным характером» действий России. Первая — это тот факт, что «специальной военной операцией» она нарушила принцип так называемого олимпийского перемирия. Он запрещает странам инициировать военные конфликты в период проведения Олимпиад, в том числе в течение довольно длительного времени после их окончания. Закрытие же зимних Олимпийских игр в Пекине состоялось 20 февраля. А Томас Бах напомнил, что еще во время церемонии их открытия призывал избежать нарушения «олимпийского перемирия», к которому, как выяснилось, относится чрезвычайно трепетно.

Вторая причина — это «далеко идущие политические, социальные и экономические» последствия конфликта, который может стать «поворотной точкой в мировой истории». Подтверждением тезиса, видимо, должны были стать поступившие в тот же день от руководителя оргкомитета парижской Олимпиады 2024 года Тони Эстанге жалобы на то, что украинские события осложняют подготовку к ней.

При этом Томас Бах, словно желая придать веса своим рекомендациям и последовательности, с которой их исполняют его партнеры, заметил, что отношения структуры с Россией «кардинально ухудшились» еще раньше. Ухудшению поспособствовали не только «допинговый кризис», но также «кибератаки» и даже «персональные угрозы представителям МОК и олимпийского движения». Господин Бах не расшифровал, что это были за угрозы, но пояснил, что перечисленные им факторы в совокупности затрудняют его диалог с «российскими лидерами».

В то же время Томас Бах формально вроде бы подарил надежду на то, что шансы выступить в международных соревнованиях у россиян будут. Он указывал на то, что, как бы в реальности ситуация ни выглядела со стороны, санкции «ограничены правительством и национальными символами, но не распространяются на все российское олимпийское сообщество». Томас Бах сказал, что они в соответствии с международным правом могут касаться лишь тех, кто «за что-то несет ответственность», а операция на Украине была начата «не российскими атлетами, не Олимпийским комитетом России и не членами МОК от России» (обоим членам — Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву — участвовать в сессии, кстати, и в самом деле не запретили). То есть получалось, что господин Бах не против того, чтобы вернуть россиян на топовые состязания. Это предположение он так и не опроверг, впрочем, уточнив, что МОК «внимательно следит за тем, кто поддерживает войну заявлениями или действиями», и похвалив Международную федерацию гимнастики (FIG) и Международную федерацию водных видов спорта (FINA) за дисквалификации гимнаста Ивана Куляка (за изображение буквы Z на форме) и пловца Евгения Рылова (за присутствие на концерте в честь годовщины присоединения Крыма).

Алексей Доспехов