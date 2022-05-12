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Коммерсантъ FM
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Лес рубят, искры не летят

Минприроды планирует разрешить рубки в лесах вокруг населенных пунктов для борьбы с огнем

Минприроды намерено разрешить сплошные рубки в защитных лесах вблизи населенных пунктов и объектов экономики. Чиновники полагают, что такая мера не позволит перекинуться лесным пожарам на жилые дома и предприятия. В «Гринписе России» настаивают, что рубки возле населенных пунктов «неизбежно приведут к множеству социальных конфликтов и вызовут волну народного возмущения».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект поправок к Лесному кодексу РФ Минприроды опубликовало для общественного обсуждения. Согласно документу, ведомство предлагает для создания «противопожарных разрывов» разрешить сплошные рубки в защитных лесах, которые примыкают к населенным пунктам и объектам экономики.

Защитные леса имеют особо ценное значение, и в их отношении устанавливается особый правовой режим использования, охраны и защиты. Например, это могут быть леса на особо охраняемых природных территориях, городские лесные массивы, а также те, которые выполняют функции защиты. Сейчас Лесной кодекс запрещает проводить на этой территории сплошные рубки. Есть лишь несколько исключений. В частности, запрет не действует, если необходимо проводить аварийно-спасательные работы.

Из пояснительной записки следует, что поправки помогут защитить населенные пункты и объекты экономики от угрозы перехода лесных пожаров: «Как правило, именно защитные леса имеют общую границу с населенными пунктами, в том числе подверженными угрозе от природных пожаров, вокруг которых необходимо создавать противопожарные разрывы путем их рубки». «Часть примыкающих к населенным пунктам и объектам экономики лесных насаждений относится к особо охраняемым природным территориям и лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов,— отмечается в пояснительной записке.— Меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными рубками, в таких лесах запрещаются. При этом комплекс мер по защите населенного пункта будет эффективен только в случае полного контура противопожарных барьеров. Любые оставленные участки обесценят проделанную работу». Авторы инициативы уверены, что, «к сожалению, альтернативы противопожарным барьерам не существует»: «Те же минерализованные полосы лишь немного упростят дальнейшие работы по тушению, к тому же в большинстве случаев их также невозможно делать без рубки технологических коридоров».

В документе говорится, что «для снижения рисков злоупотреблений» полностью отменять запрет на проведение сплошных рубок Минприроды не собирается. Согласно поправкам, проводить их можно будет лишь в случае «мероприятий для защиты населенных пунктов и территорий, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров». Принимать решение о проведении таких рубок будут региональные или местные чиновники.

Такие же послабления предложены и для особо защитных участков лесов, к которым в том числе относятся заповедные леса и участки вдоль водных объектов.

Алексей Ярошенко из «Гринписа России» указывает, что леса вокруг городов как раз в основном относятся к категории защитных. По его оценке, на территории, которые могут быть затронуты этим законопроектом, приходится около 2% российских лесов. «Для жителей городов эти леса самые важные,— отмечает эколог.— Если такие рубки массово начнутся в регионах России, то они неизбежно приведут к множеству социальных конфликтов и вызовут волну народного возмущения. А люди на местах чаще всего понимают, что такие "противопожарные разрывы" имеют очень условное отношение к пожарной безопасности, чаще всего просто служат поводом, чтобы что-то порубить вблизи путей вывозки».

Впрочем, по мнению господина Ярошенко, за предложением Минприроды «стоит не столько злой умысел, сколько широко распространенный среди чиновников миф о том, что лес, примыкающий к населенному пункту, представляет большую пожарную опасность, чем безлесное пространство». «На самом деле все ровно наоборот: большинство ландшафтных пожаров переходит на поселения и объекты инфраструктуры не с лесов, а с безлесных пространств с сухой травой, которая равномерно и быстро просыхает, жарко горит и по которой огонь легко разносится ветром на большие расстояния»,— говорит он.

Анна Васильева

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