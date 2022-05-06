Из свежей почты

9 3 мин. ...

Саша Андреев, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 179 991 руб.

Внимание! Цена лечения 200 991 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 21 тыс. руб.

Саша родился с недоразвитым пищеводом. Ему пришлось перенести не одну операцию, первый год мы провели в больницах. Сын отставал в развитии, в полтора года еще не ходил. Врачи поставили диагноз ДЦП, мы начали лечиться. Постепенно ушло косоглазие, Саша научился стоять, а потом и ходить, держась за руку. После лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве пошел сам. А потом у Саши выявили диабет, он сильно ухудшил состояние. Сын перестал разговаривать, почти не ходил. Благодаря Русфонду мы продолжили лечение, Саша снова ходит с поддержкой. Сейчас нас ждут в ИМТ. Помогите с оплатой! Анна Андреева, Кемеровская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение надо продолжать, чтобы снизить тонус мышц, научить мальчика уверенно ходить и улучшить координацию, развить речь».

Вика Терсаакова, 16 лет, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 166 100 руб.

Внимание! Цена лечения 394 100 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 28 тыс. руб.

Вика родилась с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. В восемь месяцев ей провели пластику губы, затем дочь перенесла три операции на нёбе. Зубы у Вики росли криво, мы начали ортодонтию в местной клинике. Она не дала результата. Верхняя челюсть отставала в росте, прикус сильно нарушен. В 2019 году поехали на лечение в столичную клинику. Там дочке начали ортодонтическое лечение, оплатил его Русфонд. Затем по госквоте выполнили операцию на альвеолярном отростке. Впереди у Вики операция на челюстях, перед ней тоже нужна ортодонтическая подготовка. Но у меня нет возможности оплатить ортодонтию, воспитываю дочь одна. Ольга Кийко, Саратовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходима ортодонтическая подготовка к двухчелюстной ортогнатической операции».

Илья Дмитричев, 6 лет, врожденная косолапость, рецидив слева, спасет хирургическое лечение. 125 351 руб.

Внимание! Цена лечения 148 351 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 23 тыс. руб.

Илья родился с подвернутыми стопами. С двухнедельного возраста мы начали гипсования. Стопы выпрямились, но левая в расслабленном состоянии все равно немного подворачивалась. Потом Илья носил ортопедическую обувь, на ночь надевали туторы. Сын регулярно проходил курсы реабилитации, чтобы поддержать результат. На последнем обследовании врачи сказали, что левая стопа отстает в росте. Она уже короче правой и опять стала уходить вовнутрь. Нам посоветовали обратиться к ортопеду Вавилову. Он диагностировал рецидив косолапости слева и составил план лечения. Но нам с оплатой не справиться. Татьяна Дмитричева, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется ахиллотомия, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. До операции необходим курс этапных гипсований левой стопы».

Даша Медведева, 4 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 225 875 руб.

Внимание! Цена лечения 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 26 тыс. руб.

Дефект межпредсердной перегородки у Даши выявили в год. Врачи сказали, что надо наблюдать, приезжать на обследования. Так мы и делали. К сожалению, дефект только увеличивался. На консультации в марте мы узнали, что шансов на самостоятельное закрытие дефекта больше нет. Сердце уже работает с перегрузкой, Даша, всегда очень активная, стала быстро уставать. Нужно как можно скорее закрыть дефект окклюдером через сосуды. Это щадящее вмешательство, без вскрытия грудной клетки. Проблема в том, что стоит такая операция очень дорого, нам ее не оплатить. В семье двое детей. Алина Медведева, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После такой операции Даша быстро окрепнет».

Почта за неделю 29.04.2022 — 5.05.2022

Получено писем — 59

Принято в работу — 40

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 0