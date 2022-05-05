Значит, рядом с тобой Чужой

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В московском издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга «Воображаемый враг» историка-медиевиста Михаила Майзульса. О том, как один из авторов бестселлера «Страдающее Средневековье» исследовал обычаи уничижительного изображения иноверцев, рассказывает Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Майзульс. Воображаемый враг: Иноверцы и еретики в средневековой иконографии. М.: «Альпина нон-фикшн», 2022

Фото: «Альпина нон-фикшн» Михаил Майзульс. Воображаемый враг: Иноверцы и еретики в средневековой иконографии. М.: «Альпина нон-фикшн», 2022

Фото: «Альпина нон-фикшн»

Труды по иконографии Средневековья как книжный хит? После успеха интеллектуального бестселлера «Страдающее Средневековье» возможным стало многое. Успех, кажется, ожидает и новый труд одного из соавторов «Средневековья», Михаила Майзульса, погрузившегося в дебри темы «Воображаемый враг: Иноверцы и еретики в средневековой иконографии».

По сути, это обстоятельные и при этом доступные лекции, собранные в виде альбома. Их темой стали история и многообразие знаков, маркировавших и обличавших иноверцев. Врагов у художников и их заказчиков было множество: иудеи и мусульмане, язычники и еретики, грешники и отверженные; их часто отождествляли, общим оказывалась сама инаковость. «Чужих» легко опознать и на миниатюрах, и на больших полотнах по одежде, позам, жестикуляции. Неприязнь к «иным», неправильно мыслящим и неверно живущим, скрывали с трудом, страх и отвращение соседствовали друг с другом, ненависть распаляла воображение.

«Тело чужака — потемки. В нем много странного, и то, что в жизни удивляет или пугает, воображение нередко утрирует и сводит к нескольким отталкивающим характеристикам. Черты чужаков переносят на враждебные силы, опасных духов и злых богов»,— пишет автор во введении с характерным названием «Другой. Чужой. Враг».

Книга состоит из двух частей. Первая, «Материальные знаки»,— о том, как инаковость передавали через особые шапки евреев, желтые кресты еретиков или воображаемые гербы. Вторая, «Телесные знаки»,— о том, как представляли тела иноверцев. Отдельные главы посвящены таким сюжетам, как «Герб дьявола и эмблематика зла», «Знаки ереси и знаки позора», «Жесты палачей: насилие и осмеяние» и черному как главному цвету инаковости. Особое место уделено истории фиги — жесту, в котором «секс сплетался с магией, а защита — с агрессией», в итоге он выполнял функции амулета. Традиция, восходящая к Древнему Риму, получила необычайное распространение в Средневековье и кое-где сохранилась до наших дней. Показать ее любили и колдуны, и «суеверные простецы», и мудрецы, и скоморохи, все, кто к иноверцам, грешникам и просто чужакам относился без пощады.

Художники, с одной стороны, отражали нетерпимость взглядов, с другой — ее формировали, пропагандистский запал позволял легко переходить к преувеличениям. Позднее эта традиция послужила фундаментом для зарождения языка политической карикатуры и плаката. Михаил Майзульс не боится обобщений, построенных на знании деталей. Специалист по Средневековью, долгие годы читавший курсы в РГГУ, он воспитан французской исторической мыслью, учился в Российско-французском центре исторической антропологии им. Марка Блока в Москве и в Высшей школе социальных исследований в Париже.

Маньяк подробностей, Майзульс погружает читателя в водоворот имен и образов. Удивительно, что, отдав 70 большеформатных страниц библиографии и примечаниям, «Воображаемый враг» обошелся без именного указателя, столь желанного при энциклопедических масштабах исследования. Впрочем, учитывая обилие среди упоминаемых имен неизвестных авторов, это можно понять — указатель наполнился бы анонимами и условными именами вроде Мастера Вочестерской панели, работавшего в Баварии в первой трети XV века. Его «Шествие на Голгофу» историк предлагает воспринимать как «каталог издевательств и маркеров враждебной инаковости».

Он показывает, насколько эклектичен был коллективный образ врага: часть палачей по мусульманскому обычаю носит тюрбаны, у одного из них черный флаг с псевдоеврейской надписью, такими же буквами расшита и его одежда; у другого, у воина, который тащит Христа на веревке, монгольские косички, а арбалетчик мало что с крючковатым носом, так еще одновременно показывает Христу язык и фигу. Неприятного вида персонаж показывает язык Деве Марии, а сам при этом щеголяет в шапке, напоминающей юденхут (традиционному еврейскому убору в книге посвящена отдельная глава).

Антисемитизмом болело не только Средневековье, но и его поклонники. Майзульс вспоминает случай архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814–1879), едва ли не главного в XIX веке хранителя, воссоздателя, а в чем-то и создателя средневековой эстетики. На реставрированном им соборе Парижской Богоматери Виолле-ле-Дюк установил несколько новых химер, в том числе знаменитого задумчивого демона, получившего имя Стрига. Демон высовывает язык, а его длинный, мясистый и опять же крючковатый нос вызывает очевидные ассоциации не только у скрытого расиста: певец неоготики Виолле-ле-Дюк, как и многие современники, увлекался физиогномикой и иерархией рас.

Впрочем, напрасно европейцы думают, что сами они выглядели записными красавцами. Им стоит почитать японские описания «южных варваров» — так на архипелаге называли португальских миссионеров, прибывших сюда в середине XVI века. Поначалу пришельцы вызвали интерес, но затем японцы прозрели. Чужаки стали казаться великанами с гигантскими глазами, когтями на руках и ногах, с зубами, превосходящими размерами лошадиные, а под чудной одеждой предполагались хвосты. Больше всего же поражали огромные носы европейцев, что видно и по изображениям пришлых в графике того времени.

Вряд ли автор анонимного японского трактата XVII века «Повесть о христианах» предполагал, в какой научный контекст попадут его описания столетия спустя. В своей книге Майзульс подробно описывает, как уродливые носы иноверцев стали стигматом в Европе — им уделено немало места. Такое уравнивание позиций нападения и защиты заставляет задуматься: воображать и высмеивать Врагов могут и сами Чужие.