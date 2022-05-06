Наде Санычевой оплачены лекарства, подбор и активация донора

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29 апреля мы рассказали историю 13-летней Нади из Калининградской области. У нее рак крови, спасет пересадка костного мозга. Нужны специальные анализы и дорогие препараты. Необходимая сумма (923 117 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надя Санычева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Надя Санычева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 29 апреля 18 647 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Калининград», «Волга», «Белгород», «Ивтелерадио», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 17 665 718 руб.