Деменция: симптомы, признаки, как бороться

Что такое деменция, с чем связано нарушение когнитивных и психических способностей и как распознать расстройство — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Деменция — симптом развития нейродегенеративного заболевания, связанный с утратой определенных способностей из-за изменений в головном мозге. Потеря когнитивных функций — мышления, памяти и ориентации в пространстве — значительно снижает качество жизни и мешает повседневной деятельности больного. Несмотря на то что ею страдают в основном пожилые люди, деменция не является нормальным этапом старения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживают около 55 млн человек с этим недугом.

Что вызывает деменцию

Существует несколько нейродегенеративных заболеваний, приводящих к нарушению работы мозга, разрушению нервных клеток и развитию деменция. Самая частая причина — болезнь Альцгеймера.

Формы деменции:

сосудистая;

лобно-височная;

деменция с тельцами Леви;

смешанная (сочетание двух состояний).

Поскольку и сосудистая деменция, и болезнь Альцгеймера распространены (особенно у пожилых людей), они могут присутствовать одновременно.

В числе других причин:

инсульт;

болезнь Паркинсона;

болезнь Хантингтона;

черепно-мозговые травмы.

Как проявляется деменция

Согласно статистике, около трети людей старше 85 лет могут иметь ту или иную форму деменции. Формы и симптомы зависят от того, какая область головного мозга поражена.

Среди признаков:

потеря памяти;

отсутствие интереса к повседневной жизни;

спутанность сознания;

невозможность контролировать свои эмоции;

трудности с речью и подбором слов;

дезориентация в пространстве и времени;

проблемы с решением задач и планированием;

нарушение координации и двигательных функций.

неадекватное поведение;

депрессия;

паранойя;

галлюцинации.

Владимир Хавинсон, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, вице-президент Геронтологического общества РАН:

«Деменция и последующий Альцгеймер начинает развиваться чаще всего после 60 лет и удваивается по тяжести каждые десять лет — и по поражению мозга, и по потере памяти. Эта проблема выходит на первое место в мире, где глобализация старения людей велика. Например, в Санкт-Петербурге 25% населения, 1,5 млн жителей — пенсионеры, и при этом увеличение длительности жизни людей сопровождается ростом деменции и случаев болезни Альцгеймера. Проблемы возникают у любого человека, но у людей с высоким уровнем образования и интеллектуальной деятельности болезнь Альцгеймера развивается позже. В среде рабочих это происходит раньше, особенно если история жизни связана с алкоголизмом, неправильным образом жизни».

Диагностика и лечение деменции

Единого теста для диагностики деменции нет. При появлении признаков необходимо обратиться за помощью к специалисту, например неврологу, психиатру, психологу или гериатру. При первичной консультации врач проведет медицинский осмотр, задаст уточняющие вопросы и соберет данные об анамнезе жизни пациента, при необходимости назначит обследование, направит на анализы. В первую очередь оценивается наличие у человека основного, потенциально излечимого состояния, которое привело к когнитивным нарушениям. Это может быть необходимо, чтобы исключить опухоли головного мозга, инсульт, гидроцефалию или другие состояния, которые могут вызвать потерю умственных способностей.

Для диагностики деменции применяются следующие методы:

тесты для оценки памяти, языковых и математических навыков, сенсорной реакции и рефлексов;

КТ или МРТ для выявления изменений в структуре мозга или других органах;

генетический тест для определения фактора риска развития деменции;

анализ крови.

Если основное заболевание не поддается лечению, то назначается поддерживающая терапия для улучшения настроения и корректировки поведения.

Деменция бывает как легкой формы с незначительными изменениями в поведении, так и самой тяжелой, когда больной полностью зависим от других.

Ранние признаки практически незаметны. Общие симптомы, на которые стоит обратить внимание на начальном этапе:

проблемы с памятью, особенно с запоминанием недавних событий;

пониженная концентрация внимания;

изменение поведения и режима сна;

апатия, замкнутость, депрессия.

Признаки того, что деменция прогрессирует:

больному все сложнее говорить и находить нужные слова;

трудно выполнять ежедневные задачи, в том числе чистку зубов и приготовление пищи;

снижается рациональное мышление;

усиливается беспокойство, чувство грусти и подозрительности;

требуется дополнительная помощь в повседневных делах, таких как уход за собой, поход в туалет, купание и прием пищи.

Профилактика

Важно уделять внимание сопутствующим заболеваниям — следить за состоянием здоровья после инсульта, контролировать артериальное давление и уровень холестерина. Так, например, курильщики больше подвержены атеросклерозу и сосудистой деменции. В некоторых случаях проблема вызвана чрезмерным употреблением лекарств, воздействием тяжелых металлов, дефицитом витаминов, инфекциями.

Владимир Хавинсон, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, вице-президент Геронтологического общества РАН:

«Важен режим сна, недосыпания, которые тоже ведут к усилению деменции, как и хронический стресс. С болезнью Альцгеймера, прошедшей стадию деменции и развившейся, сделать ничего невозможно, лекарств не существует. Но есть путь предотвратить проблему на ранней стадии развития. Именно в России совместно с американской лабораторией разработан препарат с компонентами из мозга и сосудов, который в ходе опытов с животными позволил не вылечить, а предотвратить развитие болезни Альцгеймера и болезни Хантингтона, близкой к ней. Эта разработка уже проходит клинические испытания, ждем эффекта, и скорее всего, будущее решение проблемы — профилактика заболевания на начальной стадии его развития».

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»