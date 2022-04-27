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Коммерсантъ FM
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Туристы не долетают до Турции

Им ищут новые провозные мощности

Ограниченный объем перевозки и высокие цены на билеты могут привести к сокращению потока российских туристов в Турцию в мае почти в пять раз. На этом фоне между участниками рынка началась борьба за увеличение провозных мощностей силами турецких перевозчиков. Против выступают авиационные власти и часть крупных туроператоров, рискующих лишиться доли рынка на единственном массовом направлении. Поддерживают рост провозных емкостей Ростуризм и туроператоры с турецкими корнями.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Объем перевезенных в Турцию российских туристов в мае может сократиться до примерно 200 тыс. человек, что почти в пять раз ниже аналогичного показателя 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В марте, по оценкам АТОР, число отправившихся в Турцию россиян снизилось в три-четыре раза. Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил, что в апреле продажи туров в Турцию год к году сократились в четыре раза в среднем по стране. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит о снижении спроса на Турцию на 30–40%.

Господин Мкртчян связывает спад продаж с резким снижением числа рейсов и, как следствие, высокой стоимостью перелета. В среднем перелет из Москвы в Анталью и обратно в составе турпакета, по оценкам эксперта, сейчас стоит $300–350 (22–25,5 тыс. руб.). Для высокого спроса билет должен стоить на 30% дешевле, указывает Алексан Мкртчян. Господин Блинов говорит, что доступные для бронирования варианты туров в Турцию стоят около 300 тыс. руб. за неделю на двоих с размещением в отеле категории «четыре звезды». Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отмечает, что в этом году в Турцию было продано в восемь раз меньше туров, чем в 2019 году: «Тогда у нас была полетная программа из 24 городов, а сейчас — из пяти».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказывает, что объем согласованной перевозки из России турецкими самолетами на май—октябрь — 1 млн пассажиров. Компании, по его словам, готовы увеличить провозные емкости до 2–2,5 млн мест. Собеседник “Ъ” на туррынке поясняет, что по сути речь идет о согласовании чартерной программы, но против выступает ряд российских перевозчиков и некоторые участники туррынка. Российские авиакомпании этим летом смогут перевезти в Турцию не более 500 тыс. человек, тогда как в прежние годы отвозили 4–6 млн соотечественников, а около 1 млн человек — турецкие, уточняет источник “Ъ”.

«Опора России» на этом фоне 25 апреля попросила Минтранс поддержать турбизнес и авиакомпании в вопросе паритетной перевозки туристов в Турцию, ОАЭ и Египет. “Ъ” ознакомился с письмом организации. Там говорится, что до 2022 года 80% туристов в популярные страны отправлялись на самолетах российских авиакомпаний, еженедельно в Турцию вылетало более 300 рейсов, сейчас — не более 20 из-за отсутствия со стороны турецких властей гарантий, связанных с обслуживанием и безопасностью российских судов в условиях западных санкций.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников поясняет, что перелет сейчас формирует 40–50% цены туров, а стоимость кресел у зарубежных перевозчиков для бизнеса может быть непривлекательной. По его словам, значительную часть рынка в перспективе могут получить и два новых перевозчика, создание которых рассматривают турецкие власти. Собеседники “Ъ” на туррынке поясняют, что против допуска турецких самолетов на рынок выступают туроператоры с российскими корнями, которые либо не могут выкупать места на рейсах турецких авиакомпаний, либо вынуждены существенно доплачивать за кресла, что «ставит их в неравные условия с туроператорами с турецкими владельцами».

В Минтрансе “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” на туррынке говорит, что власти пока не готовы поддержать существенное увеличение перевозок турецких компаний. А Ростуризм, по его словам, заинтересован в исполнении обязательств по «военным турам». Только в Турцию российские компании до военной операции на Украине продали продукт для 500–550 тыс. человек на 15 млрд руб., а в другие страны — для 1 млн человек на 25 млрд руб. Заменить последние можно только на Турцию, указывает источник “Ъ”. В Ростуризме заявили “Ъ”, что в текущих условиях и в преддверии летнего сезона важны любые дополнительные возможности по перевозке: «Чем быстрее все туроператоры закроют свои долги, образовавшиеся из-за ограничений на полеты, тем устойчивее будет ситуация на рынке».

Александра Мерцалова

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