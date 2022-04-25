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94,9 миллиарда долларов составляла на начало 2022 года рассчитанная ЦБ сумма трехмесячного импорта РФ, характеризующая достаточность международных резервов России. Альтернативный показатель, 20% широкой денежной массы (M2X), на период, предшествующий военной операции РФ на Украине, оценивался Банком России в $225 млрд. Напомним, с апреля 2022 года санкции США, ЕС, Японии и Канады заморозили в резервах порядка $300–350 млрд, оставшиеся размещены в монетарном золоте и юане. Оценить объемы ликвидных резервов РФ невозможно, с учетом обвала импорта во втором квартале можно предположить, что их очевидная избыточность в марте 2022 года трансформировалась в напряженную достаточность.