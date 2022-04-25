К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Светлое Христово Воскресение

Поздравляю читателей и сотрудников газеты «Коммерсантъ» с Пасхой Господней и возвещаю апостольское благовестие: Христос Воскресе!

Ничем не заглушить радость этой вести. Она веселит сердце, измотанное тревогой сиюминутных проблем, и собирает ум, растерянный перед неопределенностью будущего.

В переживаниях и лишениях Бог ощущается намного ближе, чем в спокойные времена. Так уж устроен человек, что, испытывая недостаток в комфорте и земных благах, он особенно настроен на богообщение. На самом же деле Господь всегда рядом, как Он был рядом с людьми в самых разных обстоятельствах: принимал ли кто в своем доме гостей (Лк. 10:38–42) или был в пути (Лк. 24:13–15), трудился (Лк. 5:4–7) или усердно посещал храм (Мр. 12:41), искал ответы на духовные вопросы (Ин. 4:19–27) или горевал об утрате близких (Ин. 11:33–35). Христос принял смерть на кресте и как человек сошел в ад, но как Бог разрушил его и воскрес, вернув человеческую природу к блаженству вечного пребывания со своим Творцом.

Пасха открывает каждому человеку спасение во Христе и дает полную свободу наследовать Его Царство. В последней беседе с Пилатом Господь говорит: «Ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36). Так римскому прокуратору язычнику было открыто пророчество о наступлении вечного Царства Божия. В то же время элите богоизбранного народа Христос перед Своими крестными страданиями пророчествует об опустошении Иерусалимского храма (Лк. 13:35). Царство Небесное закрыто для тех, кто отрицает воплотившегося Бога, пытается опорочить и уничижить Истину во Христе. Открывается только тем, кто искренне ищет Бога и стремится к Нему всеми силами души.

Такими были апостолы Христовы. Им Господь открыл тайны Своего Царства (см. Мф. 13:11), и они передали это знание всему человечеству. Кто хочет узнать о Царстве Христовом, найдет ответы на свои вопросы в книгах Нового Завета. О духовных законах немало сказано и в наследии святых подвижников, которые опытно прошли путь в небесные обители. Путь в Небесное Царство лежит через сопротивление страстям, через нелегкую борьбу с внутренним грехом и внешними соблазнами. Господь уже одержал победу над ними. Испив до конца чашу земных страданий, добровольно приняв смерть на Голгофе, Христос дал Крест Свой как сильнейшее духовное оружие всем Своим последователям. Пусть в наши дни мы не ведаем ужасов этой жестокой казни. Но дилемма нравственного выбора, добросовестное отношение к своим повседневным обязанностям, тревожные обстоятельства жизни сплетают личный крест для каждого христианина, которым он входит в Небесное Царство.

В эти праздничные дни от всей души желаю всем пасхального веселья и помощи Божией в благих делах. Пусть ваша жизнь будет подтверждением звучащих ныне слов: Воистину Воскрес Христос!

Климент, митрополит Калужский и Боровский