Вместо записки оставил гильзы

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По данным “Ъ”, почти полтора десятка единиц различного огнестрельного оружия, в том числе и наградной пистолет Стечкина, были изъяты из двухуровневой квартиры на юго-западе Москвы, где в понедельник были обнаружены трупы бывшего вице-президента Газпромбанка, а в последнее время гендиректора ООО РТК 51-летнего Владислава Аваева и двух членов его семьи. По предварительной версии следствия, своих жену и дочь застрелил сам господин Аваев, покончивший затем с собой. Записку, объясняющую мотив своих действий, он не оставил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Аваев

Фото: Архив Владислава Аваева Владислав Аваев

Фото: Архив Владислава Аваева

Первой тревогу забила няня, приехавшая на Университетский проезд к дочери Владислава Аваева, 13-летней Марии. Девочка страдала ДЦП и без посторонней помощи обойтись никак не могла. Не попав в квартиру, помощница позвонила водителю, а тот вызвал старшую дочь банкира, которая и открыла квартиру. В разных комнатах были найдены глава семьи, его 47-летняя супруга Елена и дочь, смерть которых наступила, как установили затем эксперты, от огнестрельных ранений.

Пистолет, из которого они были причинены, остался в руке господина Аваева. Предполагается, что он вначале застрелил близких, а потом покончил с собой. По данным “Ъ”, девочка была убита в кровати.

Работу следователей на месте происшествия возглавили начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор юстиции Андрей Стрижов и его заместитель полковник Сергей Ярош.

По результатам первичного осмотра был сделан вывод, что посторонних в квартире не было, ее дверь закрыли изнутри, а роковые выстрелы, очевидно, произвел Владислав Аваев. Предполагается, что сделать это он мог на почве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений. Впрочем, супруги, хотя и жили вместе, конфликтовали уже давно. В прошлом году недовольная тем, как Владислав Аваев занимается воспитанием ребенка, Елена подала на него иск в Никулинский райсуд, однако 14 декабря отозвала заявление, отказавшись от своих требований.

В ГСУ СКР квалифицировали происшедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц. Причины массового убийства точно не известны, так как предсмертную записку глава семьи не оставил или ее пока не нашли.

Эксперты и криминалисты работали на месте происшествия до глубокой ночи, изъяв из двухуровневой квартиры несколько компьютеров и телефонов, в которых могли остаться записи, объясняющие происшедшее, а также, по некоторым данным, 16 единиц огнестрельного оружия, которым владел бывший банкир. С помощью Росгвардии следствие собирается проверить, насколько законным было его хранение.

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, мужчина являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия, в том числе нарезного, гладкоствольного и ограниченного поражения.

Даже если что-то из оружия окажется незаконным и в уголовном деле появится еще и ст. 222 УК, расследование в любом случае будет прекращено в связи с гибелью предполагаемого виновника происшедшего.

Николай Сергеев