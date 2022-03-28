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Москва и Киев сближаются все дальше

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле

Делегации России и Украины начинают новый раунд мирных переговоров, местом проведения которых станет Стамбул. Стартовавший месяц назад в Белоруссии переговорный процесс между Москвой и Киевом пока не позволил перевести украинское урегулирование в политико-дипломатическое русло. Многочисленные заявления сторон показывают: несмотря на несколько предыдущих раундов, каждая из них понимает главную задачу переговоров по-своему. В этой ситуации встреча в Стамбуле может привести к сближению позиций лишь по части вопросов, не касающихся самой сложной темы — будущего государственного и политического устройства Украины.

Правительственный самолет России приземлился в турецком аэропорту имени Ататюрка 28 марта

Правительственный самолет России приземлился в турецком аэропорту имени Ататюрка 28 марта

Фото: Yoruk Isik, Reuters

Правительственный самолет России приземлился в турецком аэропорту имени Ататюрка 28 марта

Фото: Yoruk Isik, Reuters

Стартующие во вторник утром российско-украинские переговоры пройдут в стамбульском дворце Долмабахче и будут закрытыми для прессы. Первой в аэропорт Ататюрка в понедельник в 16 часов по местному времени прибыла российская делегация, украинскую делегацию в Стамбуле ждали вечером.

Проведение нового раунда российско-украинских переговоров, запланированного на 29–30 марта, стало инициативой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне канцелярия турецкого лидера сообщила о его телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся в воскресенье. Как следует из официального заявления Анкары, «обсуждались нынешняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс».

«Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира»,— написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter, изложив свое видение того, к чему при оптимистичном сценарии должно привести посредничество его страны в нескладывающемся диалоге между Москвой и Киевом. В воскресенье господин Чавушоглу также обсудил предстоящие переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Свою оценку переговорного процесса и ожидания российской стороны от встречи в Стамбуле господин Лавров подробно изложил в понедельник в интервью сербским СМИ. «Место для переговоров должно быть приемлемым для обеих команд. Мы три раунда очных переговоров проводили в Белоруссии, затем был перерыв по техническим причинам, трудно было встречаться напрямую. Сейчас договоренность достигнута по встрече в Стамбуле, она отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны. Хотя, повторю, мы, конечно же, будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград»,— отметил Сергей Лавров.

Как в Анталье встретились министры иностранных дел России и Украины

Глава российской дипломатии разъяснил, почему Москва считает нынешний формат переговоров единственно возможным и пока не видит условий для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, наделенных полномочиями подписать мирное соглашение. «Сейчас главное — прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать вид переговоров и решения. Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу же после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут. Поэтому их способность имитировать процесс мы хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким способом не получится. Нужен результат по итогам переговоров, который будет закреплен президентами»,— отметил Сергей Лавров. «Когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди в Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима»,— добавил он.

Свои ожидания от переговоров в Стамбуле изложил в видеообращении и президент Зеленский, который, судя по его заявлению, не считает, что Киев просто тянет время и не хочет договариваться. «Впереди — новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине»,— заявил Владимир Зеленский. «Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины»,— резюмировал он.

Примечательно, что очная встреча российской и украинской делегаций в Анкаре будет проходить через месяц после того, как 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров, продлившийся пять часов.

После этого помимо переговоров двух делегаций, проходивших как очно, так и в онлайн-формате, 10 марта в Анталье прошла встреча глав МИДов России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Однако первая попытка турецкой стороны сыграть роль посредника между сторонами, предпринятая три недели назад, окончилась ничем — главы дипломатических ведомств двух стран даже не сделали совместного заявления, проведя пресс-конференции отдельно друг от друга.

Хотя переговоры идут уже месяц, об их ходе можно судить по заявлениям сторон и многочисленным утечкам, которые показывают: Москва и Киев понимают главную задачу переговорного процесса по-своему.

В связи с этим, как констатировал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, продвижения по базовым вопросам политического урегулирования пока нет. По словам господина Мединского, наибольшего сближения позиций сторон пока удалость достичь по вопросам нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО.

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 33-й

Кроме того, Москва и Киев находятся «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины. Однако обсуждение темы денацификации наталкивается на серьезное сопротивление Киева — украинская сторона настаивает, что для страны эта тема неактуальна. «Мне кажется, что они не обращают внимания на работу разрешенных на Украине нацистских военных формирований, на их символику, на их подготовку, на их идеологию, на работу разрешенных на Украине неонацистских и экстремистских организаций. Даже на то, как во многих городах Украины и улицы, площади официально названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции»,— пояснил Владимир Мединский.

«Я думаю, что к этому вопросу мы будем снова и снова возвращаться, и этот вопрос очень важен для всех тех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка»,— отметил глава российской делегации на переговорах. По его словам, в политическом блоке камнем преткновения, в частности, остается вопрос о будущем Донбасса, народ которого «должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает».

Владимир Мединский считает, что имеют место попытки Киева затянуть переговоры, и объясняет это тем, что украинская сторона вынуждена постоянно оглядываться на те силы, которые находятся за пределами переговорного процесса, но при этом во многом предопределяют его ход.

«Они откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения»,— объяснил глава российской делегации топтание на месте по ключевым вопросам.

«Конечно, уже тот факт, что переговоры продолжаются, должен внушать оптимизм, однако при этом нужно понимать, что полномочия переговорных команд сильно ограниченны,— пояснил “Ъ” гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.— Учитывая это, рассчитывать на то, что две делегации могут самостоятельно добиться какого-то прорыва, не имеет смысла. Каждая из сторон не может принимать решения без одобрения высшего политического руководства. Однако, учитывая ход боевых действий, каждая из сторон рассчитывает интерпретировать его ход в свою пользу, чтобы получить более выигрышные переговорные позиции в дальнейшем». По словам эксперта, «компромиссы начнутся в тот момент, когда какая-то из сторон поймет, что время работает против нее, но пока этого не произошло».

Сергей Строкань

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация &lt;br>На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов &lt;br>На фото: жители на месте падения снаряда

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны &lt;br>На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов &lt;br>На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности &lt;br>На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя &lt;br>На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции &lt;br>На фото: очередь в банкомат в Киеве

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам &lt;br>На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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