Валерий Рашкин взялся за телефон

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В Саратовской области в четверг начался судебный процесс против депутата Госдумы и главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте. На предварительном заседании суд заменил ему меру пресечения: вместо запрета определенных действий с депутата взяли подписку о невыезде, и теперь он может вновь пользоваться телефоном и интернетом и выходить из дома по ночам. На первом основном заседании, запланированном на 31 марта, защита намерена ходатайствовать о прекращении дела с назначением судебного штрафа, что позволило бы господину Рашкину сохранить думский мандат. В худшем же случае ему грозит до пяти лет лишения свободы и автоматическое лишение депутатских полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Какое наказание получит Валерий Рашкин (на фото) за незаконную охоту, пока неясно, но право пользоваться средствами связи ему уже вернули

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Какое наказание получит Валерий Рашкин (на фото) за незаконную охоту, пока неясно, но право пользоваться средствами связи ему уже вернули

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О подробностях предварительного заседания Калининского райсуда Саратовской области по делу Валерия Рашкина “Ъ” рассказал его адвокат Константин Лазарев. По его словам, главным решением дня стала замена меры пресечения: вместо запрета определенных действий коммунисту назначена подписка о невыезде по Москве с обязательством являться на судебные заседания в Калининск. Ранее ему было запрещено выходить из дома ночью без письменного разрешения следователя, общаться со свидетелями и подозреваемыми по делу, получать и отправлять почтово-телеграфные сообщения, пользоваться сотовой связью, спецсвязью и интернетом, посещать охотничьи угодья.

Напомним, Валерия Рашкина задержали в октябре 2021 года в Саратовской области по подозрению в убийстве лося. В ноябре Госдума лишила его неприкосновенности, а 13 декабря депутату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору, штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет). Сам господин Рашкин сначала уверял, что животное не убивал, но позже заявил, что сделал это по ошибке, перепутав лося с кабаном в тепловизоре ружья. Коммунист также сообщил, что не знал об отсутствии разрешения на эту охоту, и выразил готовность возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

На заседании 24 марта прокуратура отклонила ходатайство защиты о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, сообщил господин Лазарев:

«Нашими аргументами было то, что Валерий Федорович погасил все виды ущерба, которые могут быть в этом деле. Также он отказался быть охотником в дальнейшем, сдал в комиссионный магазин свое оружие, отказался от лицензии на оружие. Это доказывает, что человек изменил отношение к природе в лучшую сторону».

Но прокуратура сочла, что в случае прекращения дела не будет достигнута цель правосудия, добавил адвокат. Тем не менее, по его словам, на заседании 31 марта, когда начнется рассмотрение дела по существу, защита снова подаст аналогичное ходатайство.

Константин Лазарев также рассказал, что в порядке возмещения ущерба Валерий Рашкин заплатил правительству Саратовской области 480 тыс. руб. Первоначально в деле фигурировал ущерб в 80 тыс. руб., но в ходе рассмотрения в Думе представления Генпрокуратуры о направлении дела в суд ее представитель устно назвал сумму в 400 тыс., пояснил адвокат. Поэтому господин Рашкин «во избежание двойного толкования» внес 480 тыс. руб., а кроме того, выплатил аванс в 100 тыс. руб. за живого лося и закупил лосиный корм для одного из саратовских охотхозяйств на два-три года вперед, отметил господин Лазарев.

При этом, по его словам, в обвинительном заключении коммунисту предъявили еще 148 тыс. руб. процессуальных издержек — это стоимость одной из экспертиз во время следствия. «Валерий Федорович сказал, что готов возместить, но я считаю, что это неправильно. Сегодня мы за процессуальные издержки заплатили, а завтра вы нам будете выставлять счет за зарплату следователям на период следствия?» — возмутился адвокат.

Он также разъяснил, что если Калининский райсуд решит завершить дело господина Рашкина судебным штрафом, то это даст ему возможность оставаться депутатом.

В худшем же случае коммунисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет и — при вынесении любого обвинительного приговора — автоматическое лишение депутатского статуса.

Сам господин Рашкин, которому теперь можно пользоваться телефоном, на просьбу “Ъ” прокомментировать смягчение ему меры пресечения не ответил.

По мнению политолога Константина Калачева, у Валерия Рашкина как представителя партии, инициировавшей обращение к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР, есть шанс сохранить мандат и «отделаться штрафом». «КПРФ не просто поддержала спецоперацию, КПРФ — за решительную борьбу с нацизмом на Украине, за освободительную миссию и максимально жесткую линию в отношении Запада,— напоминает эксперт.— Кто предложил президенту признать независимость ДНР и ЛНР? Надо же власти им как-то ответить взаимностью? Вопрос риторический».

Елена Рожкова