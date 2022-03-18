Из свежей почты

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Бата Петкеев, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 184 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Калмыкия» соберут 17 тыс. руб.

Сын родился в срок, но весил меньше нормы. Через два месяца у него начались судороги, назначенные лекарства не помогали, Бата все больше отставал в развитии. Врачи диагностировали ДЦП и эпилепсию, сказали, что все стимулирующие процедуры противопоказаны. Когда сыну было два года, его при поддержке Русфонда начали лечить в московском Институте медтехнологий (ИМТ). И есть успехи: Бата стал более эмоциональным, узнает людей и предметы, окреп, научился сидеть по-турецки. Речь понимает частично и уже лепечет по-своему, учится дома с преподавателем. Лечение в ИМТ надо продолжать, и я вновь прошу вашей помощи. Ольга Петкеева, Калмыкия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Бата нуждается в госпитализации, нужно продолжить реабилитацию, нормализовать тонус мышц, научить мальчика ходить и говорить».

Расул Темралиев, 3 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 179 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 22 тыс. руб.

Вскоре после рождения сына педиатр заметила, что у него неправильная форма головы, и предположила преждевременно сросшиеся черепные швы. Мы показали малыша нейрохирургу, и он объяснил, что эта патология препятствует росту мозга, приводит к нарушению зрения и слуха и необходима срочная операция. В конце января Расула прооперировали в Москве. Теперь малышу нужно носить ортопедический шлем, который будет направлять рост костей. Понадобится несколько шлемов, но они стоят очень дорого, и я прошу помощи в их оплате. Муслим Темралиев, Астраханская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется послеоперационная коррекция формы черепа при помощи краниальных ортезов (шлемов). Ношение шлемов обеспечит анатомически правильное формирование головы ребенка».

Ярослав Митин, 6 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 176 730 руб.

Внимание! Цена лечения 399 730 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 23 тыс. руб.

Ярослав родился с подвернутыми стопами. С двух недель сына лечили в областной больнице. Стопы гипсовали, провели ахиллотомию и снова наложили гипс на три недели. Потом надели брейсы. В результате ножки выпрямились. Через пять лет врач разрешил снять брейсы, но вскоре стопы вновь искривились. Сейчас сын уже еле ходит, часто падает. Его готовы прооперировать в ярославской клинике, где работают опытные хирурги. Очень прошу, помогите нам с оплатой лечения! У нас трое детей, живем на скромный заработок мужа. Неля Митина, Пензенская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У ребенка произошел рецидив деформации обеих стоп. Планируется проведение курса этапных гипсований и хирургическая реконструкция стоп с фиксацией спицами. В результате Ярослав сможет нормально ходить».

Вадим Колесников, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 228 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 23 тыс. руб.

Когда Вадиму был год, местный фельдшер обратила внимание, что у малыша губы бледные, и посоветовала обследовать сердце. Врачи областной больницы провели УЗИ и выявили врожденный дефект межпредсердной перегородки, взяли сына под наблюдение. Вадим рос активным, занимался спортом. Но некоторое время назад у него появились боли в груди и головокружения. Обследование показало, что дефект увеличился, кардиологи говорят, что он уже сам не закроется. Сердце работает с перегрузкой, нужна срочная операция, чтобы избежать тяжелых последствий. Помогите! Дарья Усачева, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции он быстро восстановится и окрепнет».

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