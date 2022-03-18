Алене Гладковой оплачено восстановительное лечение

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11 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Владимир» мы рассказали историю 16-летней Алены из Владимирской области («Один палец — "да!"», Валерий Панюшкин). Девочку полтора года назад сбил автомобиль, она получила тяжелейшие травмы, несколько месяцев находилась в коме. До сих пор Алена почти не может двигаться, говорить, самостоятельно есть и пить. Предстоит длительный и сложный процесс восстановления. Но оплата очередного этапа реабилитации родителям девочки не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 457 607 руб.) собрана. Семья Алены благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 11 марта 19 115 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Владимир», «Волгоград-ТРВ», «Орел», «Калуга», «Кузбасс», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 31 ребенку на 21 972 920 руб.