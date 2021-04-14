Часть акватории Азовского моря рядом с Ейском передана в пользование Минобороны РФ

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части акватории Таганрогского залива Азовского моря в пользование Министерства обороны РФ, сообщает «Интерфакс». Территория предоставляется на 20 лет в обособленное водопользование.

В документе указано, что участок акватории можно будет использовать только в целях «обеспечения обороны страны и безопасности государства». Для рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры его использовать нельзя.

Территория, переданная в пользование Минобороны, имеет площадь 0,67 кв. км и располагается около аэродрома Ейск, на котором базируется в/ч №78621. В Ейске также базируется Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

Андрей Ульченко