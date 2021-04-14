Комиссия по ПЗЗ согласовала строительство дома в Мотовилихе для сотрудников ГУФСИН

Комиссия по землепользованию и застройке согласовала возведение жилого дома для сотрудников краевого ГУФСИН на ул. Соликамской, 246а. Пермское управление ГУФСИН запросило разрешить размещение многоэтажного дома в территориальной зоне режимных объектов ограниченного доступа С-2. Площадь земельного участка составляет 64,9 тыс. кв. м.

О том, что ГУФСИН возведет для своих сотрудников жилой дом в Мотовилихинском районе Перми, стало известно еще в 2020 году. Новостройка на 56 квартир расположится по соседству с женским следственным изолятором №5, находящимся по этому адресу. Для реализации проекта ГУФСИН намерено разделить этот большой участок. Строительство дома запланировано на 2021–2023 годы. Жилье в новостройке на ул. Соликамской, 246а, будет ведомственным, с последующей возможностью для приватизации.

Публичные слушания по проекту состоялись 23 декабря 2020 года. Предложений и замечаний в ходе мероприятия не поступило.