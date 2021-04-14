Вице-мэру Челябинска Олегу Извекову продлили арест на три месяца

Центральный районный суд продлил на три месяца срок нахождения под стражей заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Как сообщают в пресс-службе суда, чиновник пробудет в СТЗО до 17 июля. На продлении меры пресечения настаивали следователь и прокурор, защита просила выбрать другую, не связанную с изоляцией от общества, например, домашний арест.

Олега Извекова задержали в феврале этого года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 400 тыс. руб. (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от одной из компаний за «общее покровительство» в работе с муниципальными контрактами.