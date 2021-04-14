В Сочи в августе 2021 года пройдет музыкальный фестиваль «Новая волна»

Основатель музыкального фестиваля «Новая волна» Игорь Крутой сообщил, что в 2021 году мероприятие состоится в Сочи с 19 по 25 августа.

«Для меня "Новая волна" - особенный проект, который мы начинали совместно с Раймондом Паулсом... "Новой Волне" пришлось покинуть Юрмалу... Но переезд в Сочи получился достаточно плавным, и "Новая волна" стала другой - не хуже, не лучше, а именно другой», - написал Игорь Крутой у себя в Instagram.

Программа фестиваля, рассчитанная на шесть дней, начнется с гала-концерта 19 августа. Далее ожидаются творческие вечера в честь юбилеев Димы Билана, Александра Розенбаума и Николая Баскова. 25 августа пройдет церемония закрытия конкурса, на которой объявят победителей «Новой волны 2021», и большой гала-концерт.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 3 по 8 мая 2021 года в Новороссийские пройдет I Открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая Земля». Участие в кинофестивале примут известные российские кинематографисты, сценаристы, режиссеры, актеры.

Наталья Решетняк