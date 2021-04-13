В селе под Воронежем сгорели восемь жилых домов и четыре хозпостройки

По данным штаба пожаротушения Воронежской области на 20.00, на территории региона зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. Во всех случаях загораний ситуацию осложняет сильный ветер. Наиболее тяжелая ситуация, как утверждают сотрудники МЧС, сложилась в Левобережном районе Воронежа (в районе поселка Масловка) и Бобровском районе региона. В этом муниципалитете, в селе Мечетка, огнем уничтожено 12 строений, из них восемь – жилые дома. «Пожарным удалось отстоять село и не допустить распространение огня на более чем 700 домов»,- отметили в ГУ МЧС по региону.

По данным штаба, вблизи Воронежа продолжается тушение двух очагов ландшафтного пожара на общей площади порядка 7 га. Спасателям удалось остановить распространение огня в сторону городской больницы №8: «Угрозы инфраструктуре нет. Пожар локализован в 20.00». Пожары в Аннинском районе, а также в районе поселка Семилукские выселки ликвидированы, их площадь уточняется.

Общая группировка, задействованная на тушение пожаров в Левобережном и Бобровском районах составляет 84 человека и 27 единиц техники. Рассматривается вопрос о привлечении авиации для дежурства и контроля за обстановкой, добавили в штабе. «Судя по прогнозу погоды, пожарная опасность будет только увеличиваться. За сутки класс пожарной опасности на территории всей Воронежской области вырос до третьего», - констатировали представители ГУ МЧС.

На какие площади распространялись ландшафтные пожары в Воронежской области в 2020 году, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков