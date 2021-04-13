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Главе Штаба Навального вменяют призыв к акции в день, когда она отбывала арест

Возглавляющая Штаб Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова в своем канале в Telegram сообщила, что ей вменяют организацию несогласованной акции 31 января (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

При этом, отмечает оппозиционерка, нарушение выразилось в призыве выходить на акцию в поддержку Алексея Навального, опубликованном в канале Штаба 27 января. В этот день она отбывала административный арест за «организацию» митинга 23 января.

Ранее госпожу Фатьянову задержали прямо в Штабе в середине рабочего дня. Ей заявили, что причина задержания — сообщение в КУСП (книге учета совершенных правонарушений).

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